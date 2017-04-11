Dürdane Yalar, Ak Partili Kadınlarla Ev Toplantıları Yapıyor

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 25'inci dönem milletvekili adayı Dürdane Yalar, referandum çalışmaları kapsamında Bağlar ilçesinde ev toplantılarını sürdürüyor.



AK Parti Bağlar İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatime Alakuş, yürütme ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte hareket eden Dürdane Yalar 5 Nisan Mahallesi'nde ev toplantıları yaparak Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde 18 maddeyi kapsayan halk oylaması konusunda kadınları bilgilendirdi. Gittikleri evlerde kadınlara Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi hakkında bilgi veren Yalar ve Alakuş, Türkiye'nin artık sisteminin değişmesinin kaçınılmaz olduğunu ve daha güvenli, yaşanabilecek bir ülke için herkesin sandığa giderek evet oyu kullanması gerektiğini anlattı. - DİYARBAKIR