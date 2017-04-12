Duran: "Anayasa Değişikliği Ülkenin Bekası İçin Gereklidir"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çukurova İlçe Başkanı Sertan Duran, Milliyetçi Hareket'in rejimin ve Türk Milleti'nin teminatı olduğunu belirterek, "Anayasa değişikliği, değişen şartlar altında, devlet ve milletin bekası için bir zorunluluk olmuştur. Milletimizin iradesine sunulan Anayasa değişikliği, Milliyetçi Hareket'in hassasiyetleri gözetilerek hazırlanmıştır. Ülkenin bekası için gereklidir" dedi.



16 Nisan'daki referandum öncesi Çukurova'nın ana cadde ve bulvarlarında kurulan stantlarda partililerle birlikte vatandaşları bilgilendiren MHP Çukurova İlçe Başkanı Sertan Duran, Milliyetçi Hareket'in temsil ettiği uzlaşmacı, kucaklayıcı ve birleştirici misyonu zarara uğratmaya çalışanlara karşı seçmenin sağduyulu davranacağını ve tercihini "evet" yönünde kullanacağını söyledi.



Anayasa değişiklik sürecinde CHP ve işbirlikçilerinin MHP'ye yönelik yalan, iftira ve karalama kampanyalarına hız verdiğini kaydeden Başkan Duran, "Dün söylediklerimizin bugün de arkasındayız. Anayasa değişikliğinin partiler ile bir bağlantısı yoktur, ülkenin bekası için gereklidir. Bizim hiçbir görüş ve düşüncelerimizde değişiklik olmamıştır. Biz geçmişte çözüm süreci adıyla değiştirilmeye çalışılan anayasa değişikliğine sonuna kadar karşı çıkmıştık. 16 Nisan'da oylanacak olan bu açılım süreci olsa bugün de karşı çıkarız. Bizim bu konudaki görüş ve düşüncelerimiz asla değişmemiştir. 16 Nisan'daki düzenleme bir Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Geçmişte karşı çıktığımız ise HDP, PKK ve FETÖ ile hazırlanan anayasa değişikliği isteğidir.Milletimizin iradesine sunulan Anayasa değişikliği, Milliyetçi Hareket'in hassasiyetleri gözetilerek hazırlanmıştır. Cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve üniter yapısını güvence altına alan anayasamızın ilk dört maddesini ile Türk ve Türklükle ilgili maddeleri konusunda samimiyetini sorgulama hakkına ve haddine hiç kimse sahip değildir. Milliyetçi Hareket, rejimin ve Türk Milleti'nin teminatıdır" diye konuştu. - ADANA