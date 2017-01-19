Duraktaki Poşet Bomba Korkusu Yaşattı

ADANA'da otobüs durağında unutulan poşet, çevrede bomba paniğine neden oldu. Bomba uzmanının incelediği poşetten kırtasiye malzemesi çıktı.



Merkez Seyhan İlçesi Çınarlı Mahallesi İnönü Parkı yanındaki belediye otobüs durağına gelenler, bankın altında bırakılmış poşetten şüphelenerek polisi aradı. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çevre güvenliği alıp, bomba uzmanı çağırdı.



Şüpheli poşetin bulunduğu caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattıran uzman polisler, özel kıyafetlerini giyip, sinyal kesici cihazı çalıştırdı. Bomba imha uzmanı, şüpheli poşete müdahale için bütün hazırlıklarını yaparken, toplanan meraklı kalabalık da o anları cep telefonları ile görüntülemek için birbirleri ile yarıştı. Çekim yapan vatandaşların, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı, 'cep telefonlarının flaşı, bombanın ateşleme sistemini tetikler' uyarısına rağmen kameralarının flaş ve ışığını kullanması ise dikkatlerden kaçmadı. Bomba uzmanın yaptığı incelemede poşetten kırtasiye malzemesi çıktı.



- Adana