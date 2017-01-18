Duraklara Asılan İzinsiz Afişler İndirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, il genelinde duraklara izinsiz reklam ve afiş asanlara yönelik çalışma yaptı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, il genelinde otobüs duraklarına asılan reklam ve ilanlarla ile ilgili uygulama yaptı. Zabıta ekipleri, Ulaşım Dairesi Başkanlığı ile birlikte tüm ilçelerde bulunan otobüs duraklarına izinsiz asılan ilan ve reklam afişleriyle ilgili yaptığı çalışmada, duraklarda asılı olan ilan ve afişleri önce fotoğrafladı, ardından bunları asan şahıs ya da firmalara cezai işlem uyguladı. Çalışmayla ilgili bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Aydoğan İra, "Bu çalışmamızı Ulaşım Dairesi Başkanlığımız ile koordineli olarak sürekli yapmaktayız. Üzerine basarak belirtmeliyim ki, otobüs durakları reklam panosu olarak kullanılamaz, izinsiz afiş asılamaz. Bu yüzden bu tür girişimlerde bulunanlara kanunların gerektirdiği şekilde cezai işlem uyguluyoruz ve uygulamaya da devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz. Aksi halde hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmayacaktır. Bu tür işlemleri izinsiz olarak yapan vatandaşlarımıza kesinlikle cezai işlem uygulanacaktır. Amacımız, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün de direktifleri doğrultusunda, 17 ilçemizde de çevre kirliliğine veya vatandaşımızı rahatsız edecek hiçbir duruma müsaade etmeyeceğiz. 17 ilçemizde de kurallar aynıdır" diye konuştu. - MANİSA