Durak'tan, Ahlat Kaymakamı Tekbıyıkoğlu'na Ziyaret

Bitlis Memur-Sen İl Başkanı Cabir Durak, Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Tekbıyıkoğlu, Başbakanlık Tanıtma Fonu tarafından desteklenen "Sanal Alemde Ahlat" Projesi kapsamında üç kısa film ve "Anadolu'nun Orhun Abideleri Ahlat Mezar Taşları" ile "Taşa Bezenen Çadırlar Ahlat Kümbetleri" adlı iki kitap hazırladıklarını belirtti.



Projelerin devamının geleceğini ifade eden Tekbıyıkoğlu, nazik ziyaretlerinden dolayı Durak'a teşekkür etti.





Durak ise bölgedeki sivil toplum kuruluşları olarak yıllardır gündemi meşgul eden ve kendilerini üzen olaylarla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.



"Güzelliklerimizle, zengin tarihimizle, manevi mirasımızla tanınmak ve öyle anılmak istiyoruz." diyen, Durak, şöyle konuştu:



"Artık halk huzuru ve refahı elde etmenin ve onu bir daha kaybetmemenin önemini yaşayarak öğrenmiştir. Yapılan bunca yıkıma rağmen ilimizde özlenen yarınlara ulaşmak için ciddi çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların en başında da insanların zihinlerinde doğru bir Bitlis'in inşa edilmesi yatıyor. Bitlis'i Türkiye'nin gündemine taşımak için artık terörü değil, doğal güzelliklerimizi, zengin tarihimizi ve manevi mirasımızı tanıtmak zorundayız. Bu amaçla Ahlat Kaymakamlığı ciddi bir çalışma sonucunda, 'Sanal Alemde Ahlat' Projesi kapsamında hazırladığı kısa filmlerin ilk gösterimini Ankara'da yaptı. Bu bizlerin özlediği ve hep gündemde tutmamız gereken bir çalışma. Huzurlu yarınlara ulaşmak bu ve buna benzer bir çok çalışmayla mümkün olacaktır."



Başkan Durak, Kaymakam Tekbıyıkoğlu'na Memur-Sen Kurucu Genel Başkanı Merhum Mehmet Akif İnan'ın eserlerini hediye etti.