Durak Faciasının Firari Sürücüsü Tutuklandı

Bursa'da annesi ve ablası ile birlikte diş doktoruna gitmek için durakta bekleyen 7 yaşındaki Enes'e çarpıp ölümüne sebep olduktan sonra olay yerinden firar eden otomobil sürücüsü ile aynı olayda kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen bir kamyonet sürücüsü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



İddiaya göre merkez Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi Nilüfer Caddesi'nde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde meydana gelen kazada, 16 ZR 232 plakalı otomobil sürücüsü Taner E., tali yoldan kontrolsüz çıkış yapan Murat T. idaresindeki kamyonete çarpmamak için ani manevra yapınca yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada annesi Münise Güleç (39) ve ablası Naziye Güleç (16) ile birlikte dişçiye gitmek için otobüs bekleyen 7 yaşındaki Enes Güleç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti .



Kazada yaralanan Naziye Güleç (16), Münise Güleç (39), Hasan Güleç (42), İsmail Sarı (41), Abdullah Yıldırım (52), Cihan Boğa ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araç sürücüsü, otomobilini terk edip olay yerinden kaçtı.



Akrabasının evinde yakalandı



Olay yerindeki otomobilin plakasından kaçan zanlının 26 yaşındaki ehliyetsiz Taner E. olduğunu belirleyen Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Taner E.'yi Anadolu Mahallesi Güneş Sokak'ta ikamet eden bir yakınının evinde gözaltına aldı. Yakalanan Taner E'nin ayrıca askeri ceza kanununa muhalefet ve basit yaralama suçlarından 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, 2 ayrı suçtan da arandığı belirlendi.



Bölgedeki güvenlik kameralarını takibe alan ekipler görüntülerden tali yoldan çıkarak kazaya sebep olduğu belirlenen kamyonet sürücüsü Murat T.'yi de gözaltına aldı. Dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 2 sürücü tutuklandı. Kaçan sürücü Taner E.'nin ifadesinden ehliyeti bulunmadığı için korkup kaçtığını söylediği öğrenildi. - BURSA