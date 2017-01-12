Dur" İhtarına Uymayan Sürücü Kaza Yaptı: 7 Yaralı

Çorum'da polis ekibinin "dur" ihtarına uymayan sürücünün, kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.



Ayhan Şahin'in (30) kullandığı 06 LGU 13 plakalı otomobil, çevre yolundaki Toptancılar Sitesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen Ayhan Çelik (26) yönetimindeki 16 BUY 30 plakalı hafif ticari araca arkadan çaptı.



Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nurşen Helvacı (55), Perihan Şahin (40), Sultan (25), Asel (4) ve Hazel Çelik (3) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Şahin'in kullandığı otomobilin, çevre yolunda denetim yapan polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı öğrenildi.