Dur İhtarına Uymayan Şüpheli Ayağından Vuruldu

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, motosiklet çaldığı sırada polisin dur ihtarına uymayarak ekiplere silah ve bıçak çeken şüpheli, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.



Alınan bilgiye göre, Çağdaşkent Sitesi'nde park halindeki motosikleti çalmaya çalışan zanlı Mustafa G. (24), polisi görünce kaçmaya çalıştı.



Polisin dur ihtarına karşılık yanında taşıdığı silah ve bıçakla ekiplere karşı koymak isteyen şüpheli, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.



Mustafa G, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambülansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Üzerinden bir miktar uyuşturucu madde çıkan şüphelinin, çok sayıda suçtan araması olduğu öğrenildi.