'Dur' İhtarına Uymayan Otomobile Polis Ateş Açtı: 2 Ölü, 1 Yaralı (Yeniden)

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Soner HASIRCIOĞLU - Ali Kerem BENĞİ / İstanbul DHA



Sultangazi'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil ateş açılarak durduruldu. Araçtaki 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.



Olay, Sultangazi Gazi Mahallesi Baraj Yolu'nda saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, polis içinde 4 kişinin bulunduğu otomobilden şüphelenerek 'dur' ikazında bulundu. Ancak araç durmayarak kaçmaya başladı, polisler de otomobilin peşine düştü. Yaşanan kovalamaca sırasında ekipler, Mimar Sinan Kent Ormanı önünde aracı ateş açarak durdurdu. Açılan ateş sonucu otomobildeki 3 kişi yaralandı, bir kişi ise gözaltına alındı. Bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 2'si hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı, delil topladı. Bu sırada özel harekat polislerinin çevrede önlem aldığı görüldü.