Dur' İhtarına Uymayan Otomobile Ateş Edilerek Durduruldu

Konya'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil lastiğine ateş edilerek durduruldu.



Olay saat 01.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Aziziye Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri Mevlüd T. (28) yönetimindeki 68 DC 893 plakalı otomobili şüphe üzerine durdurmak istedi. Sürücü polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Uzun süren kovalamaca sonrası şüpheli araç gözden kayboldu. Bölgede yoğunlaşan polis ekipleri hareket halindeki otomobili tekrar bularak "dur" ihtarında bulundu. Sürücü uyarıyı dikkate almayınca polis sol arka lastiğine ateş ederek otomobili durdurdu. Araçtan indirilen sürücü ve yanındaki arkadaşı Münir K. (29) yere yatırılarak üst araması yapılıp kelepçelendi. Otomobilde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmazken sürücü aracının sigortası olmadığı için korkup kaçtığını iddia etti.



Otomobil otoparka çekilirken sürücüye ehliyet bulundurmamak ve dur ihtarına uymamak suçundan 412 lira trafik cezası kesildi. - KONYA