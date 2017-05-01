Dur İhtarına Uymayan Araçtan Uyuşturucu Madde Çıktı

Eskişehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonrasında durdurulan bir otomobilde 7 adet extacy hap ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'in Ömerağa Mahallesi üzerinde bulunan Hatboyu-1 caddesinden yapılan kontroller sırasında, 'dur' ihtarına uymayan otomobil takibe alındı. Yapılan kovalamaca sonrasında durdurulan araçtan çıkan M.Y. (25), M.K. (19) ve M.C.T.'nin (19) üzerilerinde ve araçta arama yapılan aramada 7 adet extacy hap ele geçirildi.



Olayla alakalı soruşturma devam ediyor. - ESKİŞEHİR