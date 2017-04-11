Gaziantep'te polisin dur ihtarına uymayan araçtan polise ateş açıldı. Polisin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 kişi yaralı olarak ele geçirildi.



Edinilen bilgilere göre, Gaziantep Havalimanı yakınlarında rutin kontrol yapan polis ekipleri, kent merkezinden gelen 34 ASU 84 plakalı otomobili uygulama noktasında durdurmak istedi. Ancak otomobil sürücüsü polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler tarafından gerçekleştirilen uzun süreli kovalamacanın ardından otomobil, Oğuzeli ilçesine bağlı Direkli Mahallesinde sıkıştırıldı. Bunun üzerine otomobilde bulunan şüphelilerden birinin polise silahla ateş açması sonucu çatışma çıktı. Çatışma esnasında araçta bulunan ve polise ateş açan Musa Y. isimli şüpheli yaralandı. Şahıs ekipler tarafından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



SÜRÜCÜ NİZİP'TE YAKALANDI



Bu arada araçtan inerek kaçmaya çalışan sürücü Aziz B. ise Nizip Merkez Jandarma Karakolu ekipleri tarafından Nizip ilçesine bağlı Orul Mahallesi'nde yakalandı. Çalıntı olduğu değerlendirilen araçta inceleme yapan ekipler, şüphe üzerine plakadaki rakam ve harflerin boya ile oynandığı tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin ateş açması sonrasında polislerin içerisinde bulunduğu araçta da mermi izleri tespit edildi.



Jandarma ekipleri araç sürücüsü Aziz B. ile araçta bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir çocuğu polise teslim etti.



(İHA)