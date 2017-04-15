Dur Ihtarına Uymayan Araca Polis Ateş Açtı: 2 Ölü, 2 Yaralı

İstanbul Sultangazi'de 'dur' ihtarına uymayan otomobile polis ekipleri tarafından açılan ateş sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. İstanbul Sultangazi'de Mimar Sinan Kent Ormanı girişinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Akşam saat 22.00 sıralarında Gazi Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan bir otomobile polis tarafından 'dur' ihtarı çekildi. Dur ihtarına uymayan otomobille polis arasında kovalamaca yaşandı. Kovamalaca sırasında polis ekipleri tarafından açılan ateş sonucunda otomobile kurşunlar isabet etti. Otomobil içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralı şahıslar Gaziomanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına altına alındı. Şahıslardan Oğuzhan Erkul ve Barış Kerem kurtarılamadı. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ramazan Altürk, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen otomobil sürücüsü Demirhan Erkol'un tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Kovalamaca sırasında otomobil içerisinde bulunan Birkan Yüksel'in ise olayı yara almadan atlattığı ve bir süre sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı belirtildi.



Demirhan Erkol isimli otomobil sürücüsünün ehliyeti olmadığı için dur ihtarına uymadığı ve polis ekiplerinden kaçtığı iddia edildi.



Polis ekiplerinin olayla ilgili araştırması sürüyor.



(Oğuzcan Yazar/İHA)