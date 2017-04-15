Dur' Ihtarına Uymayan Araca Ateş Açıldı: 2 Ölü, 1 Yaralı

Sultangazi'de sürücüsü polisin "dur" ihtarına uymayan otomobile kovalamaca sırasında ateş açılması sonucu iki kişi öldü, bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Gazi Mahallesi Baraj Yolu mevkisinde içindeki kişilerin durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi.



Ekipler, 4 kişi bulunan otomobilin sürücüsünün ihtara uymayıp kaçması üzerine bu aracı takibe aldı.



Kovalamaca sırasında ateş açılması üzerine araçtaki kişilerden üçü yaralandı.



Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Oğuzhan E. ile Barış K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Otomobil sürücüsünün ise gözaltına alınarak Sultangazi Polis Merkezine götürüldüğü öğrenildi.



Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, söz konusu aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.