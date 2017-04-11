Dur" İhtarına Uymayan Araç Polisi Alarma Geçirdi

Elazığ'da "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafif ticari araç, polisi alarma geçirdi.



Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Bosna Hersek Bulvarı'nda seyir halindeki 23 KB 174 plakalı aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan aracı takibe alan ekipler, bir süre sonra aracın önünü keserek durdurdu.



Araçtan inen, ismi öğrenilemeyen şüpheli polis tarafından yakalanırken, yanında bulunan silahı düşüren ikinci kişi ise ara sokaklara kaçtı.



Olay yerine zırhlı polis araçları sevk edilirken, yapılan ilk incelemenin ardından hafif ticari araç, emniyet parkına çekildi.



Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.