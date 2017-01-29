Dur' İhtarına Uymayan 2 Afgan, Polisi Alarma Geçirdi

AKSARAY'da polisin 'dur' ihtarına uymayan hafif ticari araçla kaçan Afganistan uyruklu 2 kişi, yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonunda yakalandı. 2 kişinin ehliyetsiz araç kullandıkları için kaçtıkları belirlendi.



Olay, bugün saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Devriye görevini yapan polis, şüphe üzerine 68 KE 302 plakalı hafif ticari aracı durdurmak istedi. Sürücü polisin 'dur' ihtarına uymayınca kovalamaca başladı.



Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilip, cadde ve kavşaklarda önlem alındı. Yaklaşık yarım saat süren kovalama sürücü kaçan hafif ticari araç, polis aracının önünü kesmesiyle durduruldu. Aracta bulunan Afganistan uyruklu sürücü 22 yaşındaki Vahidullah Özbek ve 26 yaşındaki Rahmedullah Ayveri gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmazken şüpheliler, ehliyetsiz araç kullandıkları için kaçtıklarını söyledi.



Soruşturma sürüyor.



- Aksaray