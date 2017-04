Flütist Zeynep Keleşoğlu ve piyanist, kompozitör ve orkestra şefi Orçun Orçunsel'in oda müziği projesi "Duo Fidelis", Debussy'den Orçunsel'e 20.Yüzyıl flüt / piyano eserlerinden derlenen zengin bir programla Mozarthaus'ta müzikseverler ile buluşuyor.



ZeynepKeleşoğlu - Flüt



Orçun Orçunsel - Piyano



Konser Programı:



Claude-Achille Debussy | 6 Epigraf 'Bilitis'



Orçun Orçunsel | Seikilos Ağıdı Bela Bartok | Romen Dansları



ARA



Fikret Amirov | Flüt ve Piyano için 6 Parça



Otar Taktakişvili | Flüt Sonatı, Do Majör



DUO FİDELİS



"Sadık" anlamına gelen "Fidelis" ismini alan ikili, 1996 yılında sınıf arkadaşı olarak birlikte müzik yapmaya başladı. Öyle ki Zeynep flütten ses çıkarmayı henüz öğrendiğinde, O'na doğaçlamalarla, piyanoda yine Orçun eşlik ediyordu.



20 yıl boyunca müziğe ve birbirlerine duydukları sevgi onları hep paylaşmaya, gelişmeye, yaratmaya iten güç oldu ve gelecek projelerini bu isim altında sürdürmeye karar verdiler.



ZEYNEP KELEŞOĞLU, flüt



1985 yılında İstanbul'da doğdu. 1996 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Halit Turgay ile başladığı flüt eğitimine 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda devam ederek 2007 yılında mezun oldu.İngiliz flütist William Bennett'in yaz akademisi başta olmak üzere, Emmanuel Pahud, Davide Formisano, Andrea Oliva, Robert Winn, Jean Ferrandis, Nicola Mazzanti, Siobhan Grealy gibi dünyaca ünlü flütçülerin ustalık sınıflarına katıldı. 29. Uluslararası İstanbul Müzik Festivali, Genç Solistler Dizisi kapsamında "Dolce Quartet" ile konser verdi. Aynı grupla 2001 yılının Nisan ayında Edirne'de düzenlenen Genç Müzisyenler Oda Müziği Yarışması'nda dereceye girdi.2002 yılında İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği Genç Solistler Dizisi'nde yer almaya hak kazandı.Üyesi olduğu "Marsyas Flüt Dörtlüsü" ile İş Sanat Kültür Merkezi'nin oda müziği dalında düzenlediği seçmeleri kazanarak, 2003 yılında 'Parlayan Yıldızlar Serisi'nde konser verdi.2008 yılında katıldığı seçmeleri kazanarak Amerika'da düzenlenen Sieur Du Luth Müzik Festivali'nde orkestra üyesi olarak yer aldı.2009 yılında İstanbul Klarnet Korosu ile Cecile Chaminade'ın Concertino'sunu, 2012 yılında Eskişehir Büyükşehir Belediye Senfoni Orkestrası eşliğinde Flütist Halit Turgay ile Franz Doppler'in 'Rigoletto' Fantasy adlı eserini seslendirdi. 2013 ve 2014 yıllarında düzenlenen Ayvalık Uluslararası Müzik Festivali'nde solist olarak ve oda müziği konserlerinde yer aldı.Akbank Oda Orkestrası, Filarmonia İstanbul ve Şişli Senfoni Orkestrası'nda görev almış; 2008 yılından beri Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda solo piccolist, 2011 yılından beri de Orkestra 'Sion'da solo flutist olarak görevini sürdürmektedir. 2001 yılından bu yana Marsyas Flüt Dörtlüsü'nün ve 2014 yılında kurulan Trio Pax ve Orient Ensemble'ın üyesi olup, aktif olarak konserler vermekte ve festivallerde yer almaktadır



ORÇUN ORÇUNSEL, piyano



İstanbul'da doğan Orçunsel, 4 yaşında İ.Ü. Devlet Konservatuarı'na girerek ilk piyano çalışmalarına başladı. Daha sonra M.S.G.S.Ü. Devlet Konservatuarı piyano bölümünden, Zeynep Yamantürk ile çalışarak 2004 yılında mezun oldu. Kompozitör Ali Darmar ve Devlet sanatçısı Piyanist Prof. Ayşegül Sarıca ile çalışmalarının anı sıra Dünya çapındaki piyanist ve pedagog Stephen Kovacevich başta olmak üzere, Thomas Yee ve Hanry Faures'in çalıştaylarına katılarak sanatçılardan büyük ilgi gördü. Çeşitli Uluslar arası yarışmalarda dereceler alan sanatçı, 2007 yılında ALV Bursu ile Salzburg yaz akademisine giderek Karl-Heinz Kammerling ile çalışmıştır. Özellikle transcription-düzenleme alanında kendisini yoğunlaştırarak çalışmalar yapmaktadır. İlk kompozisyon çalışmalarına 8 yaşında başlamış, bu yönde kendini geliştirmiş ve halen Dünya'nın çeşitli yerlerindeki birçok konser için kompozisyon ve düzenleme yapmakta, film müzikleri bestelemektedir. Orkestra şefliği çalışmalarına Devlet Sanatçısı Prof. Gürer Aykal ile M.S.G.S.Ü.D.K. yüksek lisans programında başlamış, 2007 yılında İzmir Dokuz Eylül Senfoni Orkestrası'nı yönetmiş, aynı yıl CRR Senfoni Orkestrası ile Muhsin Ertuğrul Sahnesinde perde açan Yalçın Tura'nın "Leyla ile Mecnun" Operasında şef yardımcılığını üstlenerek temsillerden bazılarını yönetmiştir. 2008 ve 2009 yıllarında Cem Mansur yönetimindeki Ulusal Gençlik Senfoni Orkestrası'nın şef yardımcılığını üstlenmiş, daha sonra da Antalya Davlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, Mesin Oda Orkestrası ve Budapeşte Radyo Senfoni Orkestrası'nı yönetmiştir. 2008 yılından bu yana, Istanbul'da kurmuş olduğu Orchestra'Sion ile düzenli konserler veren Orçun Orçunsel, bu orkestranın daimi şefliğini ve Genel Sanat Yönetmenliğini yapmaktadır. Orchestra'Sion ile, Dünya çapındaki büyük piyanist Paul Badura-Skoda başta olmak üzere, Andrei Gavrilov, Dimitri Ashkenazy, Aleksander Rudin, Ayşegül Sarıca, Cihat Aşkın, Toros Can, Borusan Quartet, Bülent Evcil ve Özcan Ulucan gibi solistlerle aynı sahneyi paylaşmıştır. Bu orkestra ile Mahler - 4. Senfoni'nin oda orkestrası versiyonu gibi eserlerin Türkiye'deki ilk seslendirilişini yapan Orçunsel, bir yandan Orchestra'Sion ile Dünya çapındaki büyük virtüözleri ağırlamaya devam etmekte, konuk şef olarak davet aldığı orkestraları yönetmekte, kompozisyon çalışmaları, düzenlemeler ve film müzikleri yapmakta, aynı zamanda da konser piyanisti olarak kariyerini sürdürmektedir.



Detaylar :



Ankara



Çankaya



Mozarthaus Sanat ve Konser Evi



Nilgün Sokak, 14/2



26.04.2017 20: 00: 00



26.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Duo Fidelis



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır