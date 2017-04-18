Devlet Konservatuvarı tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.



Detaylar :



İl : Eskişehir



İlce : Tepebaşi



Mekan : Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi



Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı



Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 00: 00



Kategori : Duo Anatolia Gitar Konseri



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır