Duo Anatolia Gitar Konseri

Devlet Konservatuvarı tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Duo Anatolia Gitar Konseri

Devlet Konservatuvarı tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Opera ve Bale salonu isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi

Mekan Adresi : Yunus Emre Kampüsü, Tepebaşı

Başlangıç Saati : 18.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 18.04.2017 22: 00: 00

Kategori : Duo Anatolia Gitar Konseri

Tür : Konser

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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