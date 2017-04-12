Dünyaya Gözlerimden Bak
Dünyaya Gözlerimden Bak, D22 Köşk mekanında seyircisiyle buluşuyor.
Dünyaya Gözlerimden Bak, D22 Köşk mekanında seyircisiyle buluşuyor.
Yazan: Lothar Kittstein
Çeviren: Attila Geridönmez ve Aydan Balkır Golüoğlu
Yöneten: Frank Heuel
Oynayanlar: Berkay Ateş, Can Kulan, Emir Çubukçu
Sahne Tasarımı: Frank Heuel
Afiş Tasarımı: Christopher Çolak
Yönetmen Asistanları: Tara Haçikoğlu, Batuhan Gelener
Tiyatro D22, bu sezon farklı mekanları tiyatro alanına dönüştürerek bir yeniliğe hazırlanıyor. Bu projenin ilk örneği ise, Alman yazar Lothar Kittstein'ın yazdığı yine Alman yönetmen Frank Heuel'in yönettiği "Dünyaya Gözlerimden Bak". Oyun, Tiyatro D22 ve Fringe Ensemble'ın uluslararası ortaklığında ve Kunststiftung NRW'nin finansal desteğiyle dünya prömiyeri yapmaya hazırlanıyor. Üç bölümden oluşan ve üç askerin deneyimlerinden yola çıkarak savaşa bakışlarını seyirci ile buluşturan oyun, Kadıköy Hasapaşa'daki tarihi bir köşkteki odaların arasında seyirciyi dolaştırarak farklı bir seyir deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : D22 Köşk
Mekan Adresi : Şair Ziya Paşa Yokuşu No 13/A Galata
Başlangıç Saati : 12.04.2017 19: 00: 00
Bitiş Saati : 12.04.2017 20: 30: 00
Kategori : Dünyaya Gözlerimden Bak
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır