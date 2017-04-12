Dünyaya Gözlerimden Bak

Dünyaya Gözlerimden Bak, D22 Köşk mekanında seyircisiyle buluşuyor.

Dünyaya Gözlerimden Bak

Dünyaya Gözlerimden Bak, D22 Köşk mekanında seyircisiyle buluşuyor.

Yazan: Lothar Kittstein

Çeviren: Attila Geridönmez ve Aydan Balkır Golüoğlu

Yöneten: Frank Heuel

Oynayanlar: Berkay Ateş, Can Kulan, Emir Çubukçu

Sahne Tasarımı: Frank Heuel

Afiş Tasarımı: Christopher Çolak

Yönetmen Asistanları: Tara Haçikoğlu, Batuhan Gelener

Tiyatro D22, bu sezon farklı mekanları tiyatro alanına dönüştürerek bir yeniliğe hazırlanıyor. Bu projenin ilk örneği ise, Alman yazar Lothar Kittstein'ın yazdığı yine Alman yönetmen Frank Heuel'in yönettiği "Dünyaya Gözlerimden Bak". Oyun, Tiyatro D22 ve Fringe Ensemble'ın uluslararası ortaklığında ve Kunststiftung NRW'nin finansal desteğiyle dünya prömiyeri yapmaya hazırlanıyor. Üç bölümden oluşan ve üç askerin deneyimlerinden yola çıkarak savaşa bakışlarını seyirci ile buluşturan oyun, Kadıköy Hasapaşa'daki tarihi bir köşkteki odaların arasında seyirciyi dolaştırarak farklı bir seyir deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Beyoğlu

Mekan : D22 Köşk

Mekan Adresi : Şair Ziya Paşa Yokuşu No 13/A Galata

Başlangıç Saati : 12.04.2017 19: 00: 00

Bitiş Saati : 12.04.2017 20: 30: 00

Kategori : Dünyaya Gözlerimden Bak

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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