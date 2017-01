Dünyaya Gözlerimden Bak, D22 Köşk mekanında seyircisiyle buluşuyor.



Dünyaya Gözlerimden Bak



(See the World Through My Eyes)



Yazan: Lothar Kittstein



Çeviren: Attila Geridönmez ve Aydan Balkır Golüoğlu



Yöneten: Frank Heuel



Oynayanlar: Berkay Ateş, Can Kulan, Emir Çubukçu



Sahne Tasarımı: Frank Heuel



Afiş Tasarımı: Christopher Çolak



Yönetmen Asistanları: Tara Haçikoğlu, Batuhan Gelener



Tiyatro D22, bu sezon farklı mekanları tiyatro alanına dönüştürerek bir yeniliğe hazırlanıyor. Bu projenin ilk örneği ise, Alman yazar Lothar Kittstein'ın yazdığı yine Alman yönetmen Frank Heuel'in yönettiği "Dünyaya Gözlerimden Bak". Oyun, Tiyatro D22 ve Fringe Ensemble'ın uluslararası ortaklığında ve Kunststiftung NRW'nin finansal desteğiyle dünya prömiyeri yapmaya hazırlanıyor. Üç bölümden oluşan ve üç askerin deneyimlerinden yola çıkarak savaşa bakışlarını seyirci ile buluşturan oyun, Kadıköy Hasapaşa'daki tarihi bir köşkteki odaların arasında seyirciyi dolaştırarak farklı bir seyir deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.