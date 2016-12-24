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Dünyaya Gözlerimden Bak

Dünyaya Gözlerimden Bak

Dünyaya Gözlerimden Bak, D22 Köşk mekanında seyircisiyle buluşuyor.

Dünyaya Gözlerimden Bak

Dünyaya Gözlerimden Bak, D22 Köşk mekanında seyircisiyle buluşuyor.

Dünyaya Gözlerimden Bak

(See the World Through My Eyes)

Yazan: Lothar Kittstein

Çeviren: Attila Geridönmez ve Aydan Balkır Golüoğlu

Yöneten: Frank Heuel

Oynayanlar: Berkay Ateş, Can Kulan, Emir Çubukçu

Sahne Tasarımı: Frank Heuel

Afiş Tasarımı: Christopher Çolak

Yönetmen Asistanları: Tara Haçikoğlu, Batuhan Gelener

Tiyatro D22, bu sezon farklı mekanları tiyatro alanına dönüştürerek bir yeniliğe hazırlanıyor. Bu projenin ilk örneği ise, Alman yazar Lothar Kittstein'ın yazdığı yine Alman yönetmen Frank Heuel'in yönettiği "Dünyaya Gözlerimden Bak". Oyun, Tiyatro D22 ve Fringe Ensemble'ın uluslararası ortaklığında ve Kunststiftung NRW'nin finansal desteğiyle dünya prömiyeri yapmaya hazırlanıyor. Üç bölümden oluşan ve üç askerin deneyimlerinden yola çıkarak savaşa bakışlarını seyirci ile buluşturan oyun, Kadıköy Hasapaşa'daki tarihi bir köşkteki odaların arasında seyirciyi dolaştırarak farklı bir seyir deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.

Kaynak: Etkinlik.io

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