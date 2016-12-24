Dünyaya Gözlerimden Bak, D22 Köşk mekanında seyircisiyle buluşuyor.
Dünyaya Gözlerimden Bak
(See the World Through My Eyes)
Yazan: Lothar Kittstein
Çeviren: Attila Geridönmez ve Aydan Balkır Golüoğlu
Yöneten: Frank Heuel
Oynayanlar: Berkay Ateş, Can Kulan, Emir Çubukçu
Sahne Tasarımı: Frank Heuel
Afiş Tasarımı: Christopher Çolak
Yönetmen Asistanları: Tara Haçikoğlu, Batuhan Gelener
Tiyatro D22, bu sezon farklı mekanları tiyatro alanına dönüştürerek bir yeniliğe hazırlanıyor. Bu projenin ilk örneği ise, Alman yazar Lothar Kittstein'ın yazdığı yine Alman yönetmen Frank Heuel'in yönettiği "Dünyaya Gözlerimden Bak". Oyun, Tiyatro D22 ve Fringe Ensemble'ın uluslararası ortaklığında ve Kunststiftung NRW'nin finansal desteğiyle dünya prömiyeri yapmaya hazırlanıyor. Üç bölümden oluşan ve üç askerin deneyimlerinden yola çıkarak savaşa bakışlarını seyirci ile buluşturan oyun, Kadıköy Hasapaşa'daki tarihi bir köşkteki odaların arasında seyirciyi dolaştırarak farklı bir seyir deneyimi yaşatmayı amaçlıyor.
Dünyaya Gözlerimden Bak
Dünyaya Gözlerimden Bak, D22 Köşk mekanında seyircisiyle buluşuyor.
Dünyaya Gözlerimden Bak, D22 Köşk mekanında seyircisiyle buluşuyor.