Dünyaya Açılan Pencere
Türk edebiyatının önemli isimlerinin yapıtları uluslararası platformlarda yayınlanmaya devam ediyor.
Türk edebiyatının önemli isimlerinin yapıtları uluslararası platformlarda yayınlanmaya devam ediyor. Dünyaya Açılan Pencerenin bu ayki konukları Sabahattin Ali, Selçuk Altun, Ece Temelkuran ve Orhan Pamuk….
Kaynak: Dunya.com
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