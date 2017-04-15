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Dünyaya Açılan Pencere
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Dünyaya Açılan Pencere

Türk edebiyatının önemli isimlerinin yapıtları uluslararası platformlarda yayınlanmaya devam ediyor.

Dünyaya Açılan Pencere

Türk edebiyatının önemli isimlerinin yapıtları uluslararası platformlarda yayınlanmaya devam ediyor. Dünyaya Açılan Pencerenin bu ayki konukları Sabahattin Ali, Selçuk Altun, Ece Temelkuran ve Orhan Pamuk….

Kaynak: Dunya.com

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