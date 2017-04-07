Dünyanın Yeni Eğitim Dili; Stem Masaya Yatırılıyor

Dünyanın gelişmiş ülkelerinde uygulanan, fen, teknoloji, mühendislik ve matematik gibi dört önemli disiplinin birbirleriyle entegrasyonunu hedefleyen bir öğretim sistemi olan STEM modeliyle, düşündüklerini hayata geçirebilen, yenilikçi, yaratıcı ve üretken bireyler yetiştirilmesi hedefleniyor.

Geçtiğimiz aylarda açıklanan yeni eğitim müfredatıyla ortaokul fen bilimleri taslak öğretim programı, STEM eğitimi çerçevesinde hazırlandı, ders kazanımlarına mühendislik ve tasarım becerileri de eklendi. Yani STEM eğitim modeli artık ülkemizde de zorunlu hale gelecek.

STEM eğitimi modelini yıllardır tüm kampüslerinde uygulayarak bu konuda öncülük eden Bahçeşehir Koleji yine bir ilke imza atıyor.

STEM eğitiminin Türkiye'deki öncüsü olan Bahçeşehir Kolejinin Kurucusu Enver Yücel bu eğitim sisteminin faydalarını anlatmak, "öğrenciler kaç yaşından itibaren STEM ile tanışmalıdır?","STEM sistemi hayatımızı nasıl değiştirir?"sorularını yanıtlayacak, Avrupa Birliği STEM Çalışmaları Proje Yöneticisi MaiteDebry ise STEM eğitimi projelerinden ve Avrupa'da STEM eğitiminin gençlerin kariyerine olan katkısından bahsedecek. MEB, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürü Bilal Tırnakçı'da konuşmalarını yapmak üzere etkinliğimizde yer alacak.

