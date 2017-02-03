Dünyanın Unuttuğu 80 Bin Kişi!



IŞİD teröründen kaçarak Suriye-Ürdün sınırındaki sahipsiz topraklara yerleşen 80 bin kişi, ne komşu ülkeye girebiliyor ne de evlerine dönebiliyor.



İngiliz haber kanalı BBC'nin muhabirleri, ilk kez dev kalabalığın sıkışıp kaldığı Suriye-Ürdün sınırındaki yerleşime girdi.



Yardım örgütleri terör ve çatışma mağdurları için koşturuyor ancak çabalar yetersiz.



Sahipsiz topraklarda çok sayıda çocuğun sağlık durumu kaygı verici. Felçli olan Eşref isimli çocuk, Birleşmiş Milletler'in (BM) sahra hastanesinde ameliyat edilmeyi bekleyen bebeklerden yalnızca biri. BM hastanesi, dünyanın unuttuğu 80 bin kişiye hizmet veriyor.