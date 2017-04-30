Dünyanın Terk Edilmiş En İlginç Yerleri

Fabrikalardan, bir adada kalan son eve kadar insanoğlu tarafından terk edilmiş ve doğaya bırakılmış yapılar, fotoğraf tutkunlarının da gözde mekanları arasında.



Bu terk edilmiş, ilginç yapılar kendinden oldukça söz ettiriyor. İşte bu ilgi gören yerlere birkaç örnek;



Cehennem Çukuru – Belçika





Belçika'da terk edilmiş soğutma tesisi





Yüzen Orman – Sidney





Deniz Kaleleri – İngiltere





Holland Adası'ndaki son ev – ABD





Komünist Parti Binası – Bulgaristan



Bungalovlar – Florida





Batmış Gemi – Antarktika





Opera Binası – ABD