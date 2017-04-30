Dünyanın Terk Edilmiş En İlginç Yerleri

Fabrikalardan, bir adada kalan son eve kadar insanoğlu tarafından terk edilmiş ve doğaya bırakılmış yapılar, fotoğraf tutkunlarının da gözde mekanları arasında.

Dünyanın Terk Edilmiş En İlginç Yerleri

Fabrikalardan, bir adada kalan son eve kadar insanoğlu tarafından terk edilmiş ve doğaya bırakılmış yapılar, fotoğraf tutkunlarının da gözde mekanları arasında.

Bu terk edilmiş, ilginç yapılar kendinden oldukça söz ettiriyor. İşte bu ilgi gören yerlere birkaç örnek;

Cehennem Çukuru – Belçika


Belçika'da terk edilmiş soğutma tesisi


Yüzen Orman – Sidney


Deniz Kaleleri – İngiltere


Holland Adası'ndaki son ev – ABD


Komünist Parti Binası – Bulgaristan

Bungalovlar – Florida


Batmış Gemi – Antarktika


Opera Binası – ABD

Kaynak: Ontrava.com

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