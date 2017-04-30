Dünyanın Terk Edilmiş En İlginç Yerleri
Fabrikalardan, bir adada kalan son eve kadar insanoğlu tarafından terk edilmiş ve doğaya bırakılmış yapılar, fotoğraf tutkunlarının da gözde mekanları arasında.
Fabrikalardan, bir adada kalan son eve kadar insanoğlu tarafından terk edilmiş ve doğaya bırakılmış yapılar, fotoğraf tutkunlarının da gözde mekanları arasında.
Bu terk edilmiş, ilginç yapılar kendinden oldukça söz ettiriyor. İşte bu ilgi gören yerlere birkaç örnek;
Cehennem Çukuru – Belçika
Belçika'da terk edilmiş soğutma tesisi
Yüzen Orman – Sidney
Deniz Kaleleri – İngiltere
Holland Adası'ndaki son ev – ABD
Komünist Parti Binası – Bulgaristan
Bungalovlar – Florida
Batmış Gemi – Antarktika
Opera Binası – ABD
Kaynak: Ontrava.com