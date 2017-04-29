Dünyanın Tek Kadın Granit Sanatçısı Mesleğini Yaşatmaya Çalışıyor

Nevşehirli Sanatçı Züleyha Yaman, 4'üncü yüzyıl Roma'sında revaçta olan granit resim portresini yaşatmaya çalışıyor. Sanatçı, dünyada bu sanatı yapan tek kadın olarak biliniyor.



Yaklaşık üç yıl önce aldığı eğitimlerle granit üzerine resim çizmeye başlayan Züleyha Yaman, bir kadın olarak, yok olmaya yüz tutmuş bir sanatın devamı için çalışmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. Yapısı gereği sert olan graniti işlemenin zor olduğunu belirten Züleyha Yaman, nadir icra edilen bir sanat olduğu için granit portreciliğinin aynı zamanda iyi bir gelir kaynağı olabileceğini de ifade etti. Züleyha Yaman, "Bu işe başlarken hedefim, unutulmuş bir sanatı tekrar canlandırmaktı. Ancak granit sert ve bundan dolayı işlemesi zor olduğu için insanlar genelde ilgisizlik davranıyor. Ama bu sanat dalını gelip görseler nasıl güzel bir sanat olduğunu hissederler ve ilgi artacaktır diye düşünüyorum. Özellikle halk eğitim merkezlerinde, mesleki kurslarda granit üzerine bir yer açılmalı diye düşünüyorum" diye konuştu.



Zaman zaman granit taşı bulmakta zorlandığını belirten Züleyha Yaman, "Dünyanın tek granit kadın sanatçısı olarak bu mesleğin unutulmaması için elimden gelen her şeyi yapacağım. Granit sanatını unutmayalım, unutturmayalım" ifadelerinde bulundu. - NEVŞEHİR