Dünyanın Parfüm Bankası: L'osmotheque





Bu dünyadan gelmiş geçmiş tüm parfümleri, Napolyon'dan Polonya Kraliçesi Elizabeth'e kadar tarihi isimlerin kullandıkları kokuları denemek ister miydiniz? Dünyadaki ilk parfüm arşivi olan Fransa, Versailles'deki 'L'Osmotheque' size bu keyifli deneyimi vaadediyor. Merkezde, 400'ü artık bulunamayan 3200'ü aşkın parfüm, özel formülleriyle birlikte muhafaza ediliyor.



Parfümcü Patricia de Nicolai bu 'koku kütüphanesini' şu sözlerle anlatıyor:



"L'Osmotheque tüm dünyadan parfümlerin bir arşivi. Bu yaşayan bir arşiv çünkü eski parfümlerin yanında, en son çıkan parfümleri de alıp saklıyoruz."



De Nicolai, ellerindeki kokuları sürekli güncellemek için kozmetik firmalarıyla birlikte çalıştıklarını söylüyor:



"Biz firmalara yeni bir parfüm çıkarır çıkarmaz bize örneği göndermelerini istiyoruz. Çünkü bir parfüm 'L'Osmotheque'de muhafaza edilmeye başladıktan sonra parfüm tarihindeki yerini almış oluyor."



1800'lü yıllardan günümüze kadar üretilen parfümleri bünyesinde bulunduran arşiv, kokuların bozulmaması için kendine has yöntemler kullanıyor.



Eldeki örneklerin bozulması halinde yüzlerce parfümün orijinal formülünü çatısı altında tutuyor.



Parfüm Uzmanı Segolene Rolland, formülü elde tutmanın gerekliğini anlatıyor:



"Bu miras kaybolmamalı. Günden güne eldeki parfümün özütü bozulacak, kokusu kötüleşecek. Diğer yandan parfümün formülü, tasarımcısıyla birlikte yaşayacak."



Parfümlerin ömrünü elden geldiğince uzatabilmek için kokular tıpkı müzelerdeki sanat eserleri gibi belirli bir sıcaklıkta, ışıkta ve soğutucu şarap dolaplarında muhafaza ediliyor.



1990 yılında Fransız parfüm tasarımcısı Jean Kerleo tarafından kurulan bu merkez, meraklılarına özel 'parfüm seansları' da düzenliyor.



Auteur: euronews-tr



Tags: Müze parfüm bankası: LOsmotheque Fransa Lüks Dünyanın Gepost: 06 januari 2017