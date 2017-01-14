Dünyanın kurulduğu gün Abhazlar tarafından kutlandı

Abhazların geleneklerinde dinler öncesi tarihlerden günümüze kadar Ajurnıhüa (yeni yıl) Dünyanın kurulması ve yaşamın başlaması aile bireylerinin bir araya gelerek din olmamasına rağmen tanrıya(ANÇÜA) dua ve şükür demirciler tanrısı vasıtasıyla sesini duyurma seromonisidir. Abhazlar 13 Ocak akşamı yeni yılın başlangıcında hazırladıkları yemekler haricinde yemek yemezler en iyi giysileriyle birlikte ailenin en büyüğünün (AYHABI) liderliğinde sessiz ve sakince kutlamaktalar. Örs, çekiç, demir parçası ve bir maşa geçmişten günümüze kadar Abhaz yılbaşı'sının ayrılmaz simgeleri olurken aile büyüğü tarafından ayakta yapılan dua ile tanrıdan isteklerde bulunulur ve şükredilir.

Abhazya Türkiye Temsilcisi İnar Gistba"Abhaz geleneklerine 13 Ocak akşamı"Ajurnıhüa" yani dünyanın yaratıldığı kurulduğu ve yaşamın başladığı gün yeni yılın başlangıcı olarak kutlanmaktadır. Dinler öncesi tarihlerden günümüze kadar Abhaz halkı bu günü kutlamaktadır, öncelikle Abhaz halkımızın ve tüm dünya insanlığının ajurnıhüa yeni yılını kutluyor yeni yılda barış ve bereket diliyorum" dedi.