Dünyanın İlk Renksiz Kahvesi

Güne daha iyi bir başlangıç yapmak isteyenlerin vazgeçilmezlerinden birisi olan kahve, kimilerini rahatsız eden, kimilerini rahatsız etmeyen birtakım problemleri de beraberinde getiriyor.



Aşırı tüketimi nedeniyle dişlerin sararmasına neden olan kahveye alternatif olarak üretilen, dünyanın ilk renksiz kahvesi CLR CFF bu soruna çözüm olması amacıyla üretildi.



Oldukça fazla kahve tüketen Nagy kardeşlerin kendi problemlerinden yola çıkarak ürettiği bu renksiz kahve, oldukça gizli tutulan bir yöntemle üretiliyor ve aromatik bir tada sahip olduğu belirtilen bu renksiz kahvenin sadece 2 kalori olduğunu belirtmekte fayda var.