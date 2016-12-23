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Dünyanın İlk Elektrik Üreten Yolu Fransa'da Hizmete Girdi
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Dünyanın İlk Elektrik Üreten Yolu Fransa'da Hizmete Girdi

Fransa'da elektrik üreten yol Fransa Çevre ve Tabi Kaynaklar Bakanı Segolene Royal tarafından hizmete açıldı.

Dünyanın İlk Elektrik Üreten Yolu Fransa'da Hizmete Girdi

Fransa'da elektrik üreten yol Fransa Çevre ve Tabi Kaynaklar Bakanı Segolene Royal tarafından hizmete açıldı. Fransa'nın Normandiya bölgesinde elektrik üreten yolun ilk kilometresi hizmete girdi.

5 MİLYON AVROYA MAL OLDU

Deneme amaçlı yapılan, fotovoltaik kaptörlü bloklardan üretilen ve dünyada bir ilki oluşturan 1 kilometrelik yol, Fransa Çevre ve Tabi Kaynaklar Bakanı Segolene Royal tarafından hizmete açıldı.

Bu tür çevre dostu yolların Fransa genelinde çoğaltılmasını arzuladığını söyleyen Fransız bakan dünyada bir ilk olan bu bir kilometrelik yolun çok umut verici olduğunu belirtti. Güneş enerjisiyle elektrik üreten yolun ilk kilometresinin 5 milyon avroya mâl olduğu belirtildi.


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