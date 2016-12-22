Dünyanın ilk elektrik üreten yolu Fransa'da hizmete girdi
Engin Akgürbüz / Lyon, 22 Aralık, (DHA) - Fransa'nın Normandiya bölgesinde elektrik üreten yolun ilk kilometresi hizmete girdi.
Deneme amaçlı yapılan, fotovoltaik kaptörlü bloklardan üretilen ve dünyada bir ilki oluşturan 1 kilometrelik yol, Fransa Çevre ve Tabi Kaynaklar Bakanı Segolene Royal tarafından hizmete sokuldu.
Bu tür çevre dostu yolların Fransa genelinde çoğaltılmasını arzuladığını söyleyen Fransız bakan dünyada bir ilk olan bu bir kilometrelik yolun çok umut verici olduğunu belirtti. Güneş enerjisiyle elektrik üreten yolun ilk kilometresinin 5 milyon avroya mal olduğu belirtildi.
Dünyanın Ilk Elektrik Üreten Yolu Fransa'da Hizmete Girdi
Dünyanın ilk elektrik üreten yolu Fransa'da hizmete girdiEngin Akgürbüz / Lyon, 22 Aralık, (DHA) - Fransa'nın Normandiya bölgesinde elektrik üreten yolun ilk kilometresi hizmete girdi.
Dünyanın ilk elektrik üreten yolu Fransa'da hizmete girdi
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