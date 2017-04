Dünyanın enerjisi İstanbul'da



İSTANBUL - Dünya Enerji Birliği tarafından en önemli etkinlikler arasında gösterilen 5. Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı'na Türkiye'den ve dünyadan önemli firmalar katıldı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin destekleyicileri arasında yer aldığı, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Yılmaz Çamurcu'nun Bilim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü ICSG İstanbul 2017, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın himayelerinde gerçekleşen Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı; akıllı şebekeler ve şehirler, akıllı ulaşım sistem araştırmacıları, uygulayıcıları, geliştiricileri ve kullanıcıları için üstün fikirleri ve üst düzey teknoloji ürünlerini tartışmak ve keşfetmek, teknikleri, araçları ve deneyimleri paylaşmak için bu yıl 5. kez düzenlendi.

EEE Power & Energy Society tarafından teknik olarak desteklenen, İtalya'nın ülke partneri olarak yer aldığı ICSG İstanbul 2017'ye bu yıl Turkcell, Vodafone, Siemens, GE, Aselsan, Oracle, SAP ve G3 PLC gibi uluslararası yaklaşık 300 firma katıldı ve Asya, Avrupa, Ortadoğu, Afrika ve Amerika'dan gelecek heyetler ile önemli bir ticaret ve bilgi platformu oluştu.

ICSG 2017'de ayrıca yenilikçiler, karar vericiler, uygulayıcılar, geliştiriciler, düzenleyiciler, yatırımcılar, uzmanlar, kullanıcılar ve öğrenciler akıllı şebekeler ve akıllı şehirlere yönelik bildirilerini sundu. Teknoloji ürünlerinin tanıtıldığı ve sergilendiği stant alanında Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi de Ar-Ge çalışmalarıyla yer aldı.

"Akıllı cihazlar akıllı şehirlerde kullanılabilir"

Akıllı şebekelerin konuşulduğu platformun Türkiye için çok büyük önem ifade ettiğini ve çok değerli katkılar sağladığını vurgulayan Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Yılmaz Çamurcu; "Artık şebekelerimizin, klasik şebekelerden daha modern şebekelere geçişi gerekiyordu, bu nedenle bu kongreleri ve fuarları gerçekleştirmeye başladık. Bu şebekeler sadece elektrik şebekeleri değil, su şebekeleri, atık su şebekeleri, gaz şebekeleri ve ulaşım şebekeleri. Bu şebekeler şehirlerdeki şebekelerle de ortak kullanılmaya başlandı. ve biz şunu düşündük, gelecek nesillere bir şeyler bırakmamız gerekiyor. Gelecek nesillere bir şeyler bırakmak istiyorsak, şu andaki haliyle sistemleri bırakamayız. Mutlaka akıllı sistemler haline getirmeliyiz.

Bu kongrenin en önemli özelliklerinde biri kurumlar üstü bir kongre oluşu. Bu kongrenin ilk başkanlığını yapan hocalarımızın düşünceleri sadece bir kurumun ya da kuruluşun organizasyonu olması değildi. Amaç ilgili bakanlıkları, farklı devlet kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve üniversiteleri kapsayan bir organizasyon oluşturmaktı. Bu hedef ile bu kongreye başladık. Bundan 3 yıl önceki kongrede uluslar üstü bir elektrik-elektronik mühendisliği örgütü vardı. Biz bu örgütün teknik sponsorluğunu aldık. Sponsorluk almamızın en önemli nedeni; bilimsel olarak bir kalitenin yakalanması gerekliliğiydi. Bu konuda çalışan Uluslararası Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün Güç ve Enerji Topluluğu vardı. Tüm dünyada akıllı şebekelerle ve akıllı sistemlerle ilgili büyük kongreleri, bilimsel niteliği çok yüksek olan, akademik değerinin yanında, ticari ve endüstriyel değeri çok yüksek olan bildiriler ve dergilerle bunu destekliyorlardı. Bunun yanında bu alanda dünyadaki ilk standartları geliştiren örgüt IEEE idi. Biz bildirilerimizin daha kaliteli olabilmesi ve dünya çapında tanına bilmesi için bu enstitü ile iş birliği yaptık. Kongreler sırasında yayınlanan tüm bildirilerimiz onların sitesinde yer alıyor. Bu neden bildirilerimiz çok sayıda atıf almaya başladı ve bu bizim için çok önemli bir kazanç oldu. Bu kongrenin uluslararası bir düzeyde olmasının ikincil bir faydası daha oldu. Teknik bilgilerin tartışıldığı gerek panellerde, gerekse bildiri salonlarında akademisyenlerin ve ARGE biriminde çalışan kişilerin yapmış olduğu çalışmaların uygulamada nasıl olduğunu fuar alanlarında gösterme fırsatı bulmuş olduk. Şu an fuar alanında bu konuda yapılmış olan örnekleri rahatlıkla görebiliyorlar. Bu organizasyon ülkemize çok önemli bir katkı sağlayacak .Akıllı şebekeler bizim enerjimizi tasarruflu kullanmamızı, enerji kayıplarımızı ve hatta kaçak enerji kullanımını minimuma indirmeyi hedefliyor. Çevreyi kirletmeyen, yenilenebilir enerji kaynakları ile kullanma fırsatı doğuruyor. Akıllı cihazlar akıllı şehirlerde kullanılabilir. Bu nedenle şehirleri, şehir şebekelerini de akıllı hale getirmeliyiz. Bu araştırmalar ile ilgili çalışmaların bir an önce düzenlenmesi gerektiğini, devletimizin desteğini arttırması ve sanayi, ARGE çalışmalarının daha güçlü bir destekle yapılması gerektiğini düşünüyorum

" dedi.

"Veri bilimi sayesinde elektrik kesintileri önceden tahmin edilebilecek"

Yeni akıllı teknolojileri üretme konusunda üniversitenin çalışmalarına dikkat çeken Prof. Dr. Ali Yılmaz Çamurcu; "Biz üniversite olarak bilim kurulu oluşturduk. Bilim kurulu olarak bu kongreye önemli destek verdik. Neler yapılması gerektiği konusunda yürütme kurulu başkanımız Prof. Ümit Arınç hocamız destek verdi. Türkiye'de yeni bir platform ve üniversitemiz bu platforma akademisyen kadroları dahil etme noktasında önemli bir katkısı oldu. Üniversitemiz içerisinde akıllı sistemlerle ilgili bir mühendislik laboratuvarımız var. Bu laboratuvarda bilgisayar mühendisliği öğrencileri, elektrik-elektronik mühendisliği öğrencileri, biyomedikal mühendisliği öğrencileri akıllı sistemlere yönelik birçok araştırma ve ARGE çalışmaları yapıyor. Örneğin biyomedikal mühendisliği bölümü öğrencileri sağlığa yönelik akıllı cihazlar yapıyorlar. Bilgisayar mühendisliği öğrencileri elektrik tüketimiyle ilgili yazılımlar geliştiriyorlar ve sistemlerde arızalar nedir nasıl daha hızlı giderilebilir ve oluşmasına engel olunabilir sorularına çözümler arıyorlar. Veri bilimi sayesinde şu an elektrik kesintilerini önceden tahmin edebilecek ve önlem almaya olanak sağlayacak ve elektrik azılarını uzaktan müdahale ile çözebilecek sistemler üzerine çalışmalar var" ifadelerini kullandı.