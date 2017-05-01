Dünyanın En Zorlu Kontak Sporunda Şampiyonluğu Ege Takımları Kazandı

Antalya'nın Alanya Belediyesi Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılan, dünyanın en zor kontak sporu olarak gösterilen sualtı ragbisi şampiyonluk yarışmalarında 11'i erkek, 5'i bayan toplam 16 takım katıldı. Mücadeleler, erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonluğu, bayanlar kategorisinde ise Federasyon Kupası olarak gerçekleştirildi.

Olimpik havuzda güç, çeviklik, dayanıklılık ve zekice stratejilerin ortaya konduğu nefes kesen zorlu maçlar sonrasında rakiplerini eleyen Ege Sualtı Ragbisi Spor Kulübü Türkiye Şampiyonluğu madalyasını kazandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Türkiye İkinciliği derecesini elde ederken, bronz madalyayı Ege Üniversitesi Spor Kulübü aldı.

BAYANLARDA KUPA, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ'NÜN…

Bayanlar kategorisindeki yarışmalarda Sualtı Ragbisi Gençler Federasyon Kupası'nı İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü kazandı. İkinciliği, İzmir Yüzme Triatlon Gençlik ve Spor Kulübü alırken, Göztepe Spor Kulübü üçüncü oldu.

Şampiyon olan ve dereceye giren takımları başarılarından dolayı yürekten kutladığını söyleyen Türkiye Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, organizasyonda emeği geçen ve desteğini esirgemeyen başta Spor Genel Müdürlüğü, Antalya ve Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlükleri, Alanya Belediyesi ve organizasyon ekibine, Alanyalı sporseverlere teşekkür etti.

SUALTI RAGBİSİ: ÜSTÜN PERFORMANS SPORU

Dünya Sualtı Sporları Federasyonu (CMAS)'a bağlı üstün bir performans sporu olan sualtı ragbisi 3,5 m. ila 5 m. derinliğe sahip havuzlarda oynanmaktadır. Oyunun amacı, içinde tuzlu su konsantresi bulunan topu, oyun alanının karşılıklı dip kenar köşelerinde bulunan kaleler içine sokarak sayı elde etmektir.

Sualtı ragbisi bir kontak sporu olup basit kurallarla çerçevelenmiş göğüs göğse mücadeleye dayalı üstün performans sporudur. Kontak sporları arasında dünyanın en zor branşı olarak gösterilen sualtı ragbisinin en büyük özelliği ileri-geri, aşağı-yukarı ve sağa-sola ataklarla yapılan dünyanın tek üç boyutlu sporu olmasıdır. Şnorkel, maske, palet ve başlık kullanan sporcular tüpsüz bir şekilde her defasında tek nefeste dalarak oyuna devam etmektedir. Maçlarda takımları galibiyete götüren faktörler, güç, çeviklik, dayanıklılık ve zekâdan geçmektedir.

