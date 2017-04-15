Dünyanın En Yaşlı İnsanı Emma Morano Hayatını Kaybetti

İtalya'da yaşayan dünyanın en yaşlı insanı Emma Morano, 117 yaşında hayatını kaybetti.

1895 YILINDA DOĞDU

İtalya'nın kuzeyinde yaşayan Emma Morano, Kuzey 29 Kasım 1899'da Wright kardeşlerin ilk uçuşunu gerçekleştirmesinden, dört yıl önce doğdu.

3 YÜZYIL GÖRDÜ

Emma Morano, şu ana kadar 3 yüzyıl, 2 dünya savaşı, 90'dan fazla İtalyan hükümetine tanıklık etti. Emma Morano'nun ölüm haberi, ailesi ve arkadaşları tarafından duyuruldu.