Dünyanın En Yaşlı İnsanı 117 Yaşında Öldü

Dünyanın en yaşlı insanı İtalyan Emma Morano, 117 yıl 137 gün yaşadıktan sonra bugün hayata gözlerini yumdu. 19. yüzyılda doğan son insan olan Morano'nun ölümüyle bu unvan Jamaikalı Violet Brown'a geçti.



İtalyan basınında yer alan haberlere göre, geçen kasım ayında 117'nci yaşını kutlayan Emma Morano'nun ölümü akrabaları tarafından açıkladı.



29 Kasım 1899 yılında İtalya'nın Piyemonte bölgesindeki Vercelli kentinde dünyaya gelen Morano, tüm zamanların en çok yaşayanları arasında 5'inci sırada yer alırken, 1800'lü yıllarda doğup hala hayatta olan tek insandı.



Hayatının son 10 yılını geçirdiği kuzeydeki Maggiore Gölü kenarında yer alan Verbania kentindeki evinde yaşamını yitirdiği belirtilen Emma Morano, üç yüzyıl, 2 dünya savaşı, ülkesinin monarşiden cumhuriyete geçişi, 3 kral, 90 hükümet, 11 papa ve 12 cumhurbaşkanı gördü.



Bakıcısıyla kaldığı evinden son 25 yıldır neredeyse hiç çıkmayan Morano, sıklıkla gazeteciler ve onun uzun yaşam sırrını çözmeye çalışan araştırmacıları konuk ediyordu.



UZUN YAŞAMININ SIRRI: BEKARLIK, SIRADIŞI DİYET VE GENETİK UNSURLAR



Akrabaları arasında 100 yaşını aşmış başka kişiler de bulunan Morano, uzun yaşamının sırrını biraz genetik unsurlara, biraz 80 yıllık bekarlığına, biraz da özel diyetine bağlıyordu.



1926 yılında, kendisine "Ya benimle evlenirsin ya da seni öldürürüm" diyen Giovanni Martinuzzi ile evlenen Morano, sağlıklı yürümeyen bu evliliğinden olan oğlunu henüz 6 aylıkken kaybetmişti.



1937'de yaşadığı bu acının ardından evliliği krize giren Morano, dönemin şartlarında çok güç olsa da eşinden boşanmış ve bir daha hiç evlenmemişti. Morano, aşık olduğu gencin 1. Dünya Savaşı'nda öldürülmesinin ardından, hiç düşünmese de şantajla evlendirildiğini söylüyordu.



İşitme sıkıntısının dışında herhangi bir sağlık problemi olmayan Morano, 75 yaşına kadar çalışmıştı. Morano'nun annesi de 91 yaşına kadar yaşamıştı.



Hafif öğünlerinin yanında günde bir kadeh şarap içen Emma Morano, 90 yıldan beri her gün 3 çiğ yumurtanın yanı sıra, genellikle 100 gram kadar çiğ et, kıymalı çorba ve bisküvi, öğlen uykusundan sonra ise ballı ekmek yediğini söylüyordu.



Gerontoloji Araştırma Grubu'na (GRG) göre, Morano'nun ölümüyle "dünyanın en yaşlı kişisi" unvanı, 10 Mart 1900 tarihinde doğan Jamaikalı Violet Brown'a geçti. - Roma