Dünyanın En Yaşlı İnsanı 117 Yaşında Hayatını Kaybetti

Dünyanın en yaşlı insanı Emma Morano 117 yaşında hayatını kaybetti.



İtalya'da yaşayan dünyanın en yaşlı insanı Emma Morano, 117 yaşında hayatını kaybetti. İtalya'nın kuzeyinde yaşayan Emma Morano, Kuzey 29 Kasım 1899'da Wright kardeşlerin ilk uçuşunu gerçekleştirmesinden, dört yıl önce doğdu. Emma Morano, şu ana kadar 3 yüzyıl, 2 dünya savaşı, 90'dan fazla İtalyan hükümetine tanıklık etti.



Emma Morano'nun ölüm haberi, ailesi ve arkadaşları tarafından duyuruldu. - ROMA