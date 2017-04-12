Dünyanın En Uzun Uçuş Rotası Qatar Hava Yolları'ndan Geldi

Dünyanın en uzun uçuş süresine Qatar Hava Yolları imza attı.



150'den farklı uçuş ortası ile Qatar Hava Yolları havacılık sektöründe adını duyurmaya devem ediyor. 2017 -2018 döneminde de uçuş rotalarına Dublin, Las Vegas, Rio de Janeiro ve Santiago'yu da ekleyecek olan Qatar Hava Yolları bir ilke imza attı.







Ünlü hava yolu şirketi, Doha'dan Yeni Zelanda'ya yapacağı direkt uçuşları duyurdu. Uçuş rotası 17 saat 30 dakika sürmesi ile "dünyanın en uzun direkt uçuşu" olarak havacılık sektörüne adını yazdırdı.



En uzun uçuşa sahip Qatar, aynı zamanda kullanmaya başlayacağı Boeing 777 model uçağının da ayrıntıları hakkında bilgi verdi. Boeing 777'nindiğer uçaklardan, hizmet olarak da farklı olacağını dile getiren yetkililer, yolcuların uçuşlarını en rahat şekilde geçirmesi için ellerinden geleni yaptıklarının da altını çizdi.