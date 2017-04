Dünyanın 'En Uzun Genç Kızı' Oyunu Kullandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2014 yılında 213 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi, anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasında sandık başına gitti.



Annesi ve babasıyla Altın Safran İlkokulu'na gelerek, oyunu kullanan Gelgi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci kez oy kullandığını söyledi.



İlk oyunu 1 Kasım 2015'te yapılan genel seçimlerinde kullandığını ifade eden Gelgi, "Bu referandum un ülkemizin geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlık görevimi yapmak için buradayım. Umarım her şey çok güzel olur." dedi.



Uzun yıllar tedavi gördüğünü ve evden çıkamadığını aktaran Gelgi, şöyle konuştu:



"Sırtımdan operasyon geçirdiğimde 17 yaşındaydım, yaşım da tutmadığı için o zaman oy da kullanamamıştım. Sadece seçimler değil her türlü aktivitelere katılmam ve bunları rahatça yapmama imkan sağlandığı için bu tedaviler benim hayatıma çok büyük kolaylıklar getirdi. Vatandaşlık görevim her şeyden önemli."



Safranbolu ilçesinde yaşayan ve 2014'de 213 santimetreyle "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi, 7 Haziran seçimlerinde fiziksel durumunu İlçe Seçim Kuruluna bildirmekte geç kaldığı ve sandığın bulunduğu ikinci kattaki sınıfa çıkamadığı için oy kullanamamış, ilk oyunu 1 Kasım genel seçimlerinde atmıştı.