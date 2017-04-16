Dünyanın En Uzun Genç Kızı Oyunu Kullandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 2014 yılında 2 metre 13 santimetrelik boyuyla "dünyanın 18 yaş altı en uzun boylu genç kızı" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren weaver sendromu hastası Rümeysa Gelgi, ikinci oyunu kullanmanın sevincini yaşadı.



Annesi Safiye ve babası Haydar Gelgi ile Safranbolu Altın Safran İlkokulu'na gelerek 1040 nolu sandıkta oyunu kullanan Gelgi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, ikinci kez oy kullandığını söyledi.



Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyleyen Rümeysa Gelgi, "Daha önce üst katlara yazdıklarında oyumu kullanamamıştım. Şimdi YSK sağ olsun alt kata yazınca rahat bir şekilde oyumu gelip, oyumu kullandım" dedi.



Safranbolu Belediye Başkanı Dr. Necdet Aksoy da Gelgi'yi oy kullandığı için tebrik etti. - KARABÜK