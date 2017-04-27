Dünyanın En Sıra Dışı Yarışmasında Sıradaki Gelsin, Eğlence Devam Etsin
Emre Karayel'in sunduğu dünyanın en eğlenceli bilgi yarışması 'Sıradaki Gelsin'in bu akşam yayınlanacak 18'inci bölümünde izleyicileri aksiyon ve kahkaha dolu bir program bekliyor.
BÜYÜK ÖDÜL 65 BİN LİRA
'Sıradaki Gelsin'de bu hafta, gecenin en çok kazananı olmayı başaran aranjör Şenol Bey, 150 saniyede 21 soruya yanlış cevap vermeyi başarırsa, 65 bin liralık büyük ödülün de sahibi olacak.
KUZENİNDEN CEM YILMAZ'A SELAM
Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın akrabası Alperen Yılmaz da bu hafta yarışmacılar arasındaydı. Alperen Yılmaz, "Buradan bir akrabama selam göndermek istiyorum" diyerek, babasının kuzeni olan Cem Yılmaz'a selam gönderecek.
STÜDYODA KAHKAHA
Emre Karayel'in, Nusret'i taklit ettiği video stüdyodakileri kahkahaya boğarken
Bahadır Efe'nin, 'Aksiyon Sorusu'nda canlandırdığı 'Piyanist Şantör' tiplemesi yine eğlenceyi zirveye taşıyacak.
Bilgisini test etmek isteyenler, gülüp eğlenelim diyenler, sıradakinin gelmesini bekleyenler; 'Sıradaki Gelsin' yeni bölümüyle 27 Nisan Perşembe saat 23.15'de Fox'ta.