Dünyanın En Sert Kahvesi Black Insomnia Satışa Çıktı

Pazartesi sabahları haftaya başlarken genellikle sert bir kahveye ihtiyaç duyulabiliyor. Fakat Black Insomnia adlı kahveden içtiğinizde bu sertlik başka bir boyuta taşınıyor. Güney Afrikalı şirket ürettiği dünyanın en sert kahvesini Amazon'dan satışa sunuyor.



Black Insomnia adındaki kahve, 350 ml'de 702 mg kafein içermesiyle türünün tek örneği konumunda bulunuyor. Ortalama bir enerji içeceğinin 75-80 mg kafein bulunduruyor. Öğütülmüş kahvenin içerisinde ise 75-200 mg arası, espressoda 47-75 mg arası ve 5-saatlik enerji shot'larında 200-207 mg kafein olduğu tahmin ediliyor.













Apr 2, 2017 at 4: 28am PDT

A post shared by Black Insomnia (@blackinsomniasa) onKahve tutkunlarının bildiği üzere çok kahve içmenin genellikle kötü yanları da bulunuyor. Uzmanlar, kafein tüketiminin günlük 400 mg'ı geçmemesi gerektiğini söylerken, bir bardak Black Insomnia'da bu miktarın 1.7 katı kadar kafein bulunuyor.Fazla kafein tüketimi kalp rahatsızlıklarına sebep olabiliyor ve hatta ölüme dahi yol açabiliyor. Ayrıca kaygıyı arttırıcı özelliği bulunan kafein, mide rahatsızlıklarına ve uykusuzluğa neden oluyor.