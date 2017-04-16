Dünyanın En "Mikro" Devletleri ile Tanışın

Yaşadığı ülkenin kurallarından usanmış, kendi düzenini kurmak isteyen birçok topluluk Birleşmiş Milletler tarafından tanınmamış olsa da kendi mikro devletini kuruyor. Kimi yaratıcılık gayesi ile kimisi de turizm gayesi ile kurduğu devleti, tüm dünyaya duyurarak aslında büyük bir başarı elde etmiş.



Biz de bu devletlerden birkaçını sizlere tanıtmaya karar verdik:



Sealand Prensliği





Muhteşem bir okyanus manzarasına sahip bu mikro-devlet iki tenis kortu büyüklüğünde. Paddy Bates ve ailesi, İkinci Dünya Savaşı'nın Kuzey Denizi uçaksavar kalesi Roughs Towers'ı 1967'de 'işgal' etti ve birkaç yıl sonra bağımsız bir devlet olarak ilan etti. Herhangi bir devlet tarafından tanınmayan Sealand'in yine de kendi bayrağı, para birimi var ve bugün Prens Michael tarafından yönetiliyor.



Christiania Özgür Kasabası





Danimarka hippileri için bir rüya gerçekleşmiş ve Christiania'nın 1971'de Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir askeri arazide oluşmasıyla belki de en bilinen mikro-devlet ortaya çıkmış. Tüm Avrupa'dan sanatçılar, idealistler ve toplumun dışında kalmışlar bölgeyi özerk ilan ettiler. Özgür kentte yapılan esrar ticareti yıllarca şehir yetkilileriyle yapılan tartışmaların konusu olageldi.



Kugelmugel Cumhuriyeti





Viyana'nın ünlü Prater parkında bir çitle çevrili küre şeklindeki ev Avusturyalı sanatçı Edwin Lipburger tarafından inşa edilmiş. Kugelmugel'in internet sayfasına göre burası dünyanın en küçük devleti ve 650'den fazla vatandaşının "sergilere ücretsiz erişimi" var. Devletin sitesinde "Kugelmugel'de hoş karşılanırsınız" yazılı.



Molassia Cumhuriyeti





BM tarafından ne yazık ki dikkate alınmayan, kendini cumhuriyet ilan etmiş bir başka yer de Nevada'daki Molassia. Başkanı ise Kevin Baugh. 2017'de 40. kuruluş yıl dönümünü kutlayan 'cumhuriyet' diğer bazı mikro-devletleri tanıyor. Kaliforniya'da 'kolonileri' var ve 2009'da plastik alışveriş torbalarını yasaklama kararı aldı.



Zakistan Cumhuriyeti





New Yorklu sanatçı Zaq Landsberg, 11 yıl önce Utah'da iki ücra araziyi satın aldı ve Zakistan Cumhuriyeti'ni kurdu. ABD'den bağımsızlık ilan etti. Bu, "toprak mülkiyetinin ve egemenliğinin sınırlarını ne kadar zorlayabileceğini" görme amacını taşıyan bir sanat projesi. Su başlıca ihraç kalemi, milli hayvanı kalamar. Boş araziyi robot nöbetçiler koruyor ve insanlar ziyaret için sıraya giriyor.



Forvik Egemen Devleti





Yıllık 25 euro'ya "bir pasaport ve Forvik'in karından pay sahibi" olmanızı sağlayan üyelik başvurusunda bulunabilirsiniz. Stuart Hill, Shetland'daki Forvik adacığını bağımsız bir hükümdarlık olarak ilan etti. Forvik Gulde para birimini tasarladı ve parlamento (Ting) kurdu. Havası oldukça rüzgarlı ve yağmurlu.



Uzupis





Uzupis Cumhuriyeti'ni 1997'de sanatçılar Litvanya'nın başkenti Vilnius'un yakınında kurdular. Diğer birçok mikro-devlet gibi kendi bayrağı, para birimi, başkanı, marşı ve anayasası var. Maddelerinden biri "herkesin benzersiz olma hakkı var" bir diğeri "mutsuz olma hakkı". Bağımsızlık günü, şaka değil, 1 Nisan.



Akzivland





1971'de buldozerler İsrail'in kuzey sahillerindeki evini yıkmak için geldiğinde Eli Avivi tam zamanında yetişti ve durumu protesto etmek için 1971'de kendi devleti Akzivland'ı kurdu. Bir kamp ve müzeye sahip olan küçük mülk bugün turistik bir cazibe merkezi. Şansınız varsa Avivi pasaportunuzu damgalayacaktır