Dünyanın En İyi 15 Teknolojik Şehri
Teknolojiye gelince, ABD'nin batı kıyısındaki San Francisco, dünyanın bir numaralı şehri olarak tanınmış bir üne sahiptir.
Teknolojiye gelince, ABD'nin batı kıyısındaki San Francisco, dünyanın bir numaralı şehri olarak tanınmış bir üne sahiptir.
Ancak San Francisco'nun çılgın yaşam masrafları, emlak firması Savills'in, "dünya teknoloji endüstrisinin ön planında" dünyadaki teknolojik kent listesinin yer aldığı Tech City 2017 raporunda, bir numaralı teknoloji merkezi olarak başka bir ABD şehri seçmesine neden oldu.
Savills, bu listeyi hazırlarken, kiraya ek olarak, bir iş kurmak için gerekli gün sayısından, düz bir beyaz kahvenin maliyetine kadar yüzden fazla ölçüme baktı. Araştırmacılar ayrıca, ortalama teknoloji çalışanı için girişim sermayesine ve ulaşım sürelerine erişim konularına da bu ölçümde baktılar.
Savills, tüm şehirlerin "yerini arayan teknoloji şirketleri için küresel alışveriş listelerinin en üstünde" olduğunu söyledi.
Aşağıda dünya çapındaki en iyi teknoloji şehrini inceleyebilirsiniz.
15. Tel Aviv, İsrail
14. Melbourne, Avustralya
13. Seattle, ABD
12. Dublin, İrlanda
11. Stockholm, İsveç
10. Singapur
9. Berlin, Almanya
8. Boston, ABD
7. Kopenhag, Danimarka
6. Amsterdam, Hollanda
5. Toronto, Kanada
4. Londra, İngiltere
3. New York, ABD
2. San Francisco, ABD
1. Austin, ABD
Dünyanın En İyi 15 Teknolojik Şehri yazısı ilk önce SosyalMania üzerinde ortaya çıktı.