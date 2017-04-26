Dünyanın En Hızlı Asansörü Lotte World Tower'den Geldi

Lotte World Tower kapılarını dünya rekoru kırarak açtı.



Güney Kore'nın başkenti Seul'da, yapımı 6 sene boyunca devam eden 555 metre yüksekliğindeki Lotte World Tower, Nisan ayında kapılarını açtı.



Açılışı ile birlikte üç farklı dalda dünya rekoru kırdı. Seul'un en uzun yapısı olmasının yanı sıra, dünyanın da en uzun 50. binası olan Lotte World Tower'in rekorları saymak ile bitmiyor.



478 metre cam yapısı ile dünya rekoru kıran bina, aynı zamanda dünyanın en hızlı asansörüne de sahip oldu. 52 kişilik cam asansör, 121. kata 1 dakikada çıkıyor. Süper hızlı bu asansör saniyede 10 metre çıkabiliyor.



Asansörü yapan Amerikalı firma Otis, dünyada bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarının altını çiziyor.