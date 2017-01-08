Dünyanın En Hafif 14 İnç'lik Laptop'u!

LG'nin CES'teki en büyük tanıtımlarından bir tanesi, yenilediği 14 inç'lik "Gram" laptop'u oldu. Sadece 1kg ağırlığındaki cihaz, firmaya göre 21 saat ile 24 saat arasında pil ömrü sunuyor.



Bununla birlikte Cnet'in iddiasına göre LG, 2007'den kalan, WiFi'ın kullanılmadığını varsayan bir pil testi kullanıyor. LG'nin bu kadar uzun görünen pil ömrü süreleri elde etmesinin nedeni de bu. Yine de 60Wh kapasiteli pil, bir önceki 14 inç'lik Gram laptop'takine kıyasla neredeyse iki kat daha güçlü. LG, daha "gerçekçi" pil testlerinde tek şarjla 17 saatlik süre elde ettiğini söylüyor ve bu süre de gayet etkileyici.



Abartılı olması muhtemel bu pil süreleri dışında Gram, çoğunlukla plastikten oluşmasına rağmen etkileyici bir görünüme sahip. Yine de birçok kullanıcının daha sağlam görünen metal gövdeleri tercih edeceğini düşünüyoruz. Bunlar bir yana, laptop'un 14 inç'lik IPS ekranı, dokunmatiği destekliyor. İşlemci olarak Core i7 veya Core i5 seçenekleriniz var. Cihazın üzerinde bir USB 3.0 ve USB-C portu, ilave olarak bir HDMI çıkışı bulunuyor.



LG, pil sürelerini paylaşsa da Gram'ın çıkış tarihini veya fiyatını şimdilik açıklamıyor.