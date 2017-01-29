Dünyanın En Büyük Şekerleme Fuarı Ism Köln'de Başladı

Almanya'nın Köln kentinde 47. Ulusla-rarası Şekerleme Fuarı (ISM) başladı. Köln Fuar Merkezi'nde 68 ülkeden bin 650 firmanın katıldığı ISM, 1 Şubat Çarşamba günü sona erecek. Türki-ye fuara 69 firma ile katılıyor. Fuarda İtalya 172, Belçika 159, İspanya 121, İngiltere 92, Fransa 92, Hollanda 83, Polonya 64, ABD 47, Yunanistan 42 firma ile yer alıyor. ISM'e Estonya, İran, Lüksemburg, Malta ve Peru ise bu yıl ilk kez katılan ülkeler oldu. Fuarı 4 gün boyunca 150 ülkeden 38 bin 500 kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.



Türk çikolata sektörü kalite anlamında ileri noktada



Fuara katılan Türk firmaları hem müşteri portföylerini genişletme hem de yeni ürünlerini tanıtma fırsatı buldular. Elit Çikolata ve Şekerleme San. A.Ş. Genel Müdürü Burak Halimoğlu, ISM'in sektördeki en önemli fuarlardan biri olduğu belirterek, "Sene başında düzenleniyor olması da zamanlama açı-sından önemli. Yurtiçi dalgalanmalardan ötürü ihracatın önem kazandığı bir dönem. 2017 stratejik açıdan bizim için çok önemli bir yıl. Şu anda 70 olan ihracat yaptığımız ülke sayısını yukarı taşımak adına bu tür fuarlara çok önem veriyoruz. Türk çikolata sektörü özellikle kalite anlamında ileri bir nok-tada. Uzun yıllardır ihracatta da bu avantajı kullanmaya başladı" dedi.



Kur ihracatçı için avantajlı seviyeleri aştı



Genel Müdür Halimoğlu son dönemlerde kurdaki sert yükselişin ihracatçı için bir avantaj olmadığını bilakis dezavantaja dönüştüğünü de ifade etti. Burak Halimoğlu kurdaki yükseliş konusunda şu değerlendirmeyi yaptı: "Kur tarafı ihracatçı için bir avantaj gibi görünüyor. Fakat gerçekten maliyet yap-makta. Döviz kaynaklı girdilerin Türkiye'de de artışı maliyet yapmakta ve stabil şekilde sürdürülebilir fiyat rekabetinde zorluklar da çıkarıyor bir taraf-tan. Normalde ihracatçı için avantajlı kur seviyelerini aşmış durumdayız bize göre. Sürekli oynar durumda olması da tabii ki bizi pozisyon alma açısından dezavantajlı kılıyor açıkçası. Önümüzü yakın vadede göremiyoruz. Tabii daha stabil pazarlara göre dezavantaj yaşatıyor bize."



Türk ihracatçısı tecrübeli



Elit Çikolata ve Şekerleme San. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyesi Gözde Kü-çük Adıyaman ise, Türkiye'de sektördeki ihracatçıların tecrübeli olduklarını ifade etti. Adıyaman, "Bu da her sene daha ileriye gitmemizi sağlıyor" dedi. Gözde Küçük Adıyaman şunları söyledi: "Biz Elit olarak ISM'e 17. kez katılı-yoruz; diğer fuarlara da katılıyoruz. Tabii ki bunların çok faydası oluyor. Bu sektörde ihracatçılar olarak uzun yılların getirdiği birikim herkeste var. Bu işlere yeni giren pek çok ülkeye göre Türk ihracatçıların tecrübe anlamında avantajları oluyor. Biz Brezilya'dan Avustralya'ya 70'in üzerinde ülkeye ihra-cat yapıyoruz. Müşterilerimizle çok uzun ilişkilerimiz var. Elit Çikolata olarak 93. senemiz. Kaliteyi her sene ileri götürmeye çalışıyoruz. ISM bütün müş-terilerimizle bir buluşma merkezi oluyor bizim için." - Köln