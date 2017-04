Dünyanın en büyük fotoğraf yarışması sonuçlandı:

Dünya Fotoğraf Organizasyonu, bugün Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde 2017 Yılın Fotoğrafçısı ödülüne layık görülen ismin Frederik Buyckx olduğunu açıkladı. Buyckx'in ödüllü çalışması "Beyaz Körlük" ("Whiteout"), güzelliği, ölçeği ve harcanan emek ile en iyi fotoğraf serisini seçmekle görevlendirilen jüri heyetini etkiledi.

Dünyanın en büyük fotoğraf yarışması olan 2017 Ödülleri'ne 183 ülkeden 227.000 fotoğraf katıldı. Tüm ödül alan ve kısa listeye kalan çalışmaların yanı sıra Fotoğrafçılığa Üstün Katkı ödülüne layık görülen Britanyalı fotoğrafçı Martin Parr'ın nadir rastlanan çalışmalarının da yer aldığı sergi ise, 21 Nisan – 7 Mayıs tarihleri arasında, Londra'daki Somerset House'da fotoğraf severlerin ziyaretine açık olacak.

Jüri Heyeti Başkanı Zelda Cheatle, Frederik Buyckx'in Ödüller'in on Profesyonel kategorisinin her birinin kazananları arasında seçilen fotoğrafları hakkında şunları söyledi: "Fotoğrafçılığa bakışımızda yeniden öze dönebilmek için, manzara fotoğrafları serisini seçtim. Manzara sıklıkla göz ardı edilmekle birlikte, varlığımızda merkezi öneme sahip bir olgu. Bunlar, ciddi bir fotoğrafçı tarafından çekilmiş ve tadına varılması gereken harikulade fotoğraflar. Bu ödülün, içinden geçtiğimiz sıkıntılı dönemde, hayatın sadece kötü yönlerini değil, aynı zamanda her ortamın neşe ve güzelliğini de biraz olsun yakalayabilmek adına çok daha fazla fotoğrafçıya ilham vermesini umuyorum."

Yılın Fotoğrafçısı seçilen Buyckx, 25.000 Amerikan Doları tutarındaki ödülünü, Londra'da sektörden uluslararası uzmanların katıldığı ödül töreninde aldı. Törende, Profesyonel yarışmanın kategori birincilerinin yanı sıra Açık, Gençlik ve Öğrenci yarışmalarının genel kazananları da açıklandı.

Dünya Fotoğraf Organizasyonu CEO'su Scott Gray şöyle konuştu: "Bu yıl gerçekleştirilen Yılın Fotoğrafçısı seçimi ile özellikle gurur duyuyorum. Zira birçok durumda, bakan kişiyi şoke etmenin kolay, fotoğraf ortamını en iyi haliyle gözler önüne serecek kadar gerçekten güzel bir sofistike zarafeti yakalamanın ise son derece zor olduğuna inanıyorum."

Kazanan fotoğrafçıların tümü, en son Sony dijital görüntüleme ekipmanlarıyla ödüllendirildikleri Londra'daki ödül töreninde yerlerini aldı.

Bu yıl 10. yıldönümünü kutlayan Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'nde, her yıl bir önceki yılın en iyi çağdaş fotoğrafları belirlenerek ödüllendiriliyor. Tüm fotoğrafçıların ücretsiz katılımına açık olan ödüller, ödül kazanan ve kısa listeye kalan fotoğrafçıların kariyerini şekillendirme gücüne sahip olması ile fotoğrafçılık sektöründe yetkin bir ses olarak kabul ediliyor. 2018 Sony Dünya Fotoğraf Ödülleri'ne katılımlar, 1 Haziran 2017 tarihinden itibaren kabul edilmeye başlanacak.

YILIN FOTOĞRAFÇISI – FREDERIK BUYCKX, BELÇİKA

1984 yılında Antwerp'te doğan Frederik Buyckx, Belçika'da yayınlanan De Standaard gazetesi için serbest fotoğrafçılık yapıyor. Çalışmaları uluslararası ölçekte yayımlanan ve sergilenen Buyckx, en son ZEISS Fotoraf Ödülü'nde kısa listeye kalmıştı.

Ödüle layık görülen serisi "Whiteout", Balkanlar, İskandinavya ve Orta Asya'da, insanların sıklıkla tecrit halinde, doğayla iç içe yaşadığı ücra bölgelerde çekildi. Buyckx, seri ile ilgili olarak şunları söyledi: "Kar ve buzun manzarayı hakimiyeti altına almaya başlaması ile birlikte gerek insanların gerekse hayvanların ağır hava şartları ile başa çıkmak zorunda kaldığı kış mevsiminde, doğanın olağandışı bir dönüşümden geçtiğini görüyoruz. Seri, yok olmaya karşı verilen bu mücadeleyi mercek altına alıyor."

PROFESYONEL KATEGORİLERDE KAZANAN VE FİNALE KALAN İSİMLER

Uluslararası jüri üyelerinden oluşan uzman heyeti, on Profesyonel kategorideki en iyi fotoğraf serilerini (5 ila 10 fotoğraf arasında) bulmakla görevlendirilmişti. Kazanan ve finale kalan fotoğrafçılar listesi:

Mimari kategorisi birincisi: Dongni, Çin

İkinci - Julien Chatelin, Fransa / Üçüncü - Diego Mayon, İtalya

Kavramsal kategorisi birincisi: Sabine Cattaneo, İsviçre

İkinci - Gao Peng, Çin / Üçüncü - Alexander Anufriev, Rusya Federasyonu

Çağdaş Meseleler kategorisi birincisi: Tasneem Alsultan, Saudi Arabia

İkinci - Li Sony, Çin / Üçüncü - Lorzenzo Maccotta, İtalya

Güncel Gelişme & Haberler kategorisi birincisi: Alessio Romenzi, İtalya

İkinci - Joe Raedle, Amerika Birleşik Devletleri / Üçüncü - Ivor Prickett, İrlanda

İkinci - Christina Simons, Iceland / Üçüncü - Alice Cannara Malan, İtalya

Manzara kategorisi birincisi: Frederik Buyckx, Belçika

İkinci - Kurt Tong, Birleşik Krallık / Üçüncü - Peter Franck, Almanya

İkinci - Ami Vitale, Amerika Birleşik Devletleri / Üçüncü - Christian Vizl, Meksika

İkinci - Romina Ressia, Arjantin / Üçüncü - Ren shi Chen, Çin

Natürmort kategorisi birincisi: Henry Agudelo , Kolombiya

İkinci - Shinya Masuda, Japonya / Üçüncü - Christoffer Askman, Danimarka

Spor kategorisi birincisi: Yuan Peng, Çin

İkinci - Eduard Korniyenko, Rusya Federasyonu / Üçüncü - Jason O'Brien, Avustralya

YILIN AÇIK KATEGORİ FOTOĞRAFÇISI – ALEXANDER VINOGRADOV, RUSYA FEDERASYONU

Rus fotoğrafçı Alexander Vinogradov tarafından çekilen "Mathilda", dünyanın en iyi tek poz fotoğrafı seçilerek fotoğrafçıya Yılın Açık Fotoğrafçısı unvanının yanı sıra 5.000 Amerikan Doları tutarındaki ödülü de getirdi.

Moskova'da yaşayan bir amatör fotoğrafçı olan Vinogradov'un ödüllü fotoğrafı, genç bir kızın Fransız sinema film, 'Léon'dan esinlenerek çekilen portresinden oluşuyor. Fotoğraf, Britanyalı gazeteci ve fotoğrafçı Damien Demolder'in başkanlığındaki jüri heyeti tarafından 28 Mart'ta açıklanan on adet Açık kategori birincisi arasında seçildi.

YILIN GENÇLİK KATEGORİSİ FOTOĞRAFÇISI – KATELYN WANG, ABD

Yarışmaya Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinden katılan on altı yaşındaki öğrenci Katelyn Wang, Yılın Genç Fotoğrafçısı unvanını kazanan isim oldu. 12-19 yaş aralığındaki gençlere açık olan Gençlik yarışmasında, dünyanın dört bir yanındaki fotoğrafçılardan tek bir karede 'Güzellik' temasını yakalanması istendi.

Wang'ın, Şili'deki Torres del Paine Milli Parkı'ndaki Pehoé Gölü'nün üzerinde çektiği ödüllü fotoğrafı "Dünyanın Zirvesinde" ("On Top of the World"), ayaklarının altındaki manzarayı çok güzel şekilde yakalıyor.

YILIN ÖĞRENCİ KATEGORİSİ FOTOĞRAFÇISI – MICHELLE DAIANA GENTILE, ARJANTİN

Yılın Öğrenci Kategorisi Fotoğrafçısı unvanını, "Tek Umut" ( "Only Hope") adlı nefes kesen fotoğraf serisi ile eğitimini Escuela de Fotografía Motivarte'de sürdüren 21 yaşındaki Michelle Daiana Gentile kazandı. "Duygular" teması çerçevesinde çekim yapan Gentile, yarışmaya Arjantin'de eski bir kağıt fabrikasının çalışanları ile birlikte geçirdiği on gün boyunca çekilen güçlü serisini sunmuştu.

Gentile, ödül töreninde üniversitesi adına kazandığı 30.000 Euro değerindeki Sony fotoğraf ekipmanını aldı.

FOTOĞRAFÇILIĞA ÜSTÜN KATKI – MARTIN PARR

Ödül töreninde Fotoğrafçılığa Üstün Katkı ödülünü alan isim ise Britanyalı fotoğrafçı Martin Parr oldu. Parr, kullandığı benzersiz görsel dil ve fotoğrafçılığın sınırlarını daha da ileriye taşıması ile ödüle layık görüldü.

Fotoğrafçılığa Üstün Katkı ödülü, daha önce, Mary Ellen Mark, William Eggleston, Eve Arnold, Bruce Davidson, Marc Riboud, William Klein, RongRong & inri, Elliott Erwitt ve Phil Stern'e verilmişti.

SONY DÜNYA FOTOĞRAF ÖDÜLLERİ & MARTIN PARR – 2017 SERGİSİ VE KİTABI

Kazanan ve finale kalan fotoğrafların tümü, 21 Nisan – 7 Mayıs tarihleri arasında, Londra'daki Somerset House'da sergilenecek. Sergide, Martin Parr'ın kariyerinin başlarından nadir rastlanan siyah-beyaz fotoğraflardan oluşan özel olarak hazırlanmış bir seçkinin yanı sıra, Parr'ın en ikonik eserleri, kitap ve filmleri de sunulacak.

Sergi ile birlikte yayımlanan ve ödüllü çalışmalar ile kısa listeye kalan fotoğraflardan bir seçkiyi içeren kitap ise, www.worldphoto.org adresinden satın alınabiliyor.