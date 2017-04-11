Dünyanın En Büyük 3. Asansör Pazarıyız, Yatırım İçin Bastırıyoruz
Türkiye; Çin ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük asansör pazarı. Sektörün devlerinden Schindler Türkeli'nin Genel Müdürü Zafer Kabadayı bu önemli pazarda üretim yatırımı için merkezi ikna etme sürecinde olduklarını anlattı.
Türkiye; Çin ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük asansör pazarı. Sektörün devlerinden Schindler Türkeli'nin Genel Müdürü Zafer Kabadayı bu önemli pazarda üretim yatırımı için merkezi ikna etme sürecinde olduklarını anlattı.
Kaynak: Dunya.com
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