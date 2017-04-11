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Dünyanın En Büyük 3. Asansör Pazarıyız, Yatırım İçin Bastırıyoruz
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Dünyanın En Büyük 3. Asansör Pazarıyız, Yatırım İçin Bastırıyoruz

Türkiye; Çin ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük asansör pazarı. Sektörün devlerinden Schindler Türkeli'nin Genel Müdürü Zafer Kabadayı bu önemli pazarda üretim yatırımı için merkezi ikna etme sürecinde olduklarını anlattı.

Dünyanın En Büyük 3. Asansör Pazarıyız, Yatırım İçin Bastırıyoruz

Türkiye; Çin ve Hindistan'ın ardından dünyanın en büyük asansör pazarı. Sektörün devlerinden Schindler Türkeli'nin Genel Müdürü Zafer Kabadayı bu önemli pazarda üretim yatırımı için merkezi ikna etme sürecinde olduklarını anlattı.

Kaynak: Dunya.com

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