Dünyanın Destek Verdiği Konsere 2 Gün Kala Ohal Yasağı Geldi

18 MÜZİSYENDEN DESTEK KONSERİYDİ

Artvin STK ve Platformları tarafından yapılan açıklamada"15 Ocak 2017 Pazar günü Küçükçiftlik Park'ta 18 sanatçının katılımı ve desteğiyle yapılması planlanan 'Artvin'e Ses Ver' adlı dayanışma konserimiz, İstanbul Valiliği'nin OHAL kapsamındaki antidemokratik uygulamaları nedeniyle yasaklanarak iptal edilmiştir. Etkinliğimizin iptalini üzülerek kamuoyu ile paylaşıyoruz. Ayrıntılı açıklama yapılacaktır" denildi.

Oyuncu Hakan Bilgin'in sunumuyla gerçekleşecek konserde; Edip Akbayram, Cahit Berkay, Onur Akın, Hüseyin Turan, Erdal Güney, Mehmet Gümüş, Taner Öngör, Bayar Şahin, Yasemin Göksu, Türkü Akbayram, Marsis, Aydoğan Topal, Teoman Kumbaracıbaşı, Tanju Topal, Yusuf Aydın, İbrahim Özbayrak, Bahadır Ural ve Erkut Küçükşahin sahne alacaklardı.

16 ÜLKEDEN TEK MESAJ

Bölge halkının 20 yılı aşkın süredir ekolojik dengeyi bozacak ve 'Artvin'in sonu' anlamına gelecek maden faaliyetlerine yönelik mücadelesi, davadan sonuç alınamayınca uluslararası boyut kazandı.

Artvin'deki çeşitli dernek ve vakıfların oluşturduğu Artvin STK ve platformları, Suriye'den Yunanistan'a, Tunus'tan Avustralya'ya kadar 16 ülkeden kişilerin, "Artvin Varsa Ben de Varım" mesajını verdiği bir destek videosu hazırladı.

İstanbul Valiliğinin bu iptal kararı, #Artvinvarsabendevarim başlığıyla uzun süre konuşularak sosyal medya gündeminin birinci sırasında yerini aldı.

KATILIM NEDENLERİNİ ŞU İFADELERLE ANLATMIŞLARDI:

Edip Akbayram: 15 Ocak'ta Küçükçiftlik Park'ta bir konserimiz olacak. Bu tabii doğa katliamı ile ilgili. Dünya'nın her yerinde sanatçılar doğanın yanındadır, sevginin yanındadır, barışın yanındadır. Biz de sanıyorum müzisyen arkadaşlarımızla beraber bu duyarlılığı paylaşmak adına Artvin halkının yanında bu konseri düzenlemiş bulunuyoruz. Doğa katliamına karşı olan, sevgiden, barıştan, dostlukdan yana olan bütün yurttaşlarımızı konserimize davet ediyoruz.

Teoman Kumbaracıbaşı: Çocuklarımız bir gün doğayı, tertemiz suları ve dağları tahrip etmeden altın çıkartmayı öğrenecekler. O güne kadar Artvin'i güzelleştirmek, onlara en güzel Artvin'i bırakmak en büyük borcumuz.

Hüseyin Turan: Özellikle halk kültürümüzde, halk müziğimizde bir düşünecek olursak o kadar çok doğa ile türkümüz var ki. Mesela dağ ile ilgili. O dağların insana hem engel olması hem bir hasreti anlatması hem bir kavuşmayı anlatması. Bu halkın alt yapısında olan bir kültür. Bu kültür bir şekilde aslında o doğayı çok sevdiğini ve onunla bir takım duygularını anlattığının göstergesi. Üzerinde yaşadığımız ülkemiz bu anlamda büyük bir zenginliğe sahip. Hem kültürel hem doğa olarak. İkisi birbiri ile bir bütün zaten. Hani azıcık aklı olan bunu korur. Bu ülke hepimizin herkes sahip çıksın.

Onur Akın: Artvin'in yer altı yerüstünden daha zengindir. Daha kıymetlidir.

Yüzlerce yılda oluşmuş ormanlar var orada. Ağaçlar var. Yani bu katliama sessiz kalmak, görmemek, özellikle biz sanatçılar için, aydın duyarlı sanatçılar için büyük bir yanlış olur. Biz bu yanlışa düşmeyeceğiz ve Artvin'in yerüstü zenginliklerine sonuna kadar sahip çıkacağız. 'Artvin'e kıymayın efendiler' demeye devam edeceğiz.