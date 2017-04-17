Dünyanın Çocukları' Kocaeli'ye Misafir Olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 9'uncusu düzenlenecek 23 Nisan Uluslararası Bilim ve Çocuk Festivali kapsamında 41 ülkeden bin çocuk, Kocaeli'deki çocuklarla bir araya gelecek.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Tahir Büyükakın, İzmit'te bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, Kocaeli'deki 23 Nisan etkinliklerinin Türkiye'nin en renkli ve güçlü etkinlikleri olduğunu söyledi.



Bu konuda da iddialı ve model konumunda bulunduklarını ifade eden Büyükakın, "Buradan bütün dünyaya kardeşlik ve barış mesajları veriyoruz. 8 yıl bunu yaptık, 9. yılımızda yine yapacağız. Bu son derece önemli. Biz dünyanın çocuklarını bizim çocuklarımızla buluşturuyoruz. Onların evlerinde misafir ediyoruz. Çocuklarımız henüz ilköğretim çağlarında doğrudan dünyayla bağlantılı hale geliyorlar. Bir dünya insanı olmaya başlıyorlar. Düşünün, dünyanın öbür ucunda tanıdığınız var, onunla iletişim kurmaya çalışıyorsunuz. Direk sizin hayata bakışınız dünya ölçeğinde oluyor." şeklinde konuştu.



Büyükakın, söz konusu durumun uzun vadeli önemli etkiler yapacağını dile getirerek, bu konuda TRT'nin yayınladığı programdan bahsetti.



"O aileler çocukları misafir etmeseler, etkinlik amacına ulaşamaz"



Etkinliğin dünyadaki diğer çocuklarla temas kurmaları ve dünya barışına katkı sağlamaları açısından da önemli olduğunu anlatan Büyükakın, "İstikrarlı şekilde 9. senesinde devam ettirmemiz dünyanın dört bir yanından bin çocuğumuzun gelmesi ve özellikle Milli Eğitim Müdürlüğünün bize verdiği destekle çocuklarımızın, ailelerimizin buna katılması çok anlamlı. Asıl ailelere teşekkür etmek lazım. O aileler çocukları burada misafir etmeseler, etkinlik amacına ulaşamaz." ifadesini kullandı.



Büyükakın, bu yıl yeni etkinlikler yapılacağını aktararak, şöyle konuştu:



"En önemlisi Beyin Olimpiyatları etkinliği. Her yıl bir başka teması olan festivalimiz geçen yıl bilim temasına dönmüştü. Bunda da aslına başka bir bağlantı noktamız var. Bilişim Vadisi bu kentte yapılıyor. Öğrenci eğitimini tablet bilgisayarlarla destekliyoruz ve bilişim sektörüne yatırım yapıyoruz. Düzenek üreten bir bilim merkezimiz var. Bu ekosistemde yapılması gereken en doğru şeylerden biri de bilim üzerine tematik vurguyu zenginleştirmekti. Bu kapsamda Beyin Olimpiyatları düzenlenecek. Türkiye'deki 83 bilim ve sanat merkezinin katkısıyla olimpiyatlar düzenlenecek. Ekiplerimiz 2 gün boyunca yarışmalarını yapacak. Öğretmenleriyle gelen çocuklarımız, eminim bir başka zenginlik katacaklar. Geçen yıl olan etkinliklerimiz devam ediyor."



Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik de Büyükşehir Belediyesinin çocuklara yatırım yaptığını belirterek, çocuklara yapılan yatırımın geleceğe yapıldığını söyledi.



Gelecekte çocukların Türkiye ve dünyayı yöneteceğini ifade eden Çelik, "Dünyadaki çocuklarla bizim çocuklarımız buluşuyor. Onları ailelerin yanına gönderiyoruz. Burada çocukları isteseydik Büyükşehir Belediye Başkanımız onları alırdı otele de yerleştirebilirdi ama amaç hasıl olmazdı. Amaç, bizim çocuklarla onları buluşturmak. Türkiye'ye örnek bir çalışma yapılıyor." diye konuştu.